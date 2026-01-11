Благодаря моду The Elder Scrolls V: Skyrim теперь поддерживает NVIDIA DLSS 4.5

PureDark выпустил новую версию своей модификации Upscaler All-In-One для The Elder Scrolls V: Skyrim, которая добавляет поддержку DLSS 4.5. Эта модификация позволит вам использовать новейшие модели DLSS 4.5, Preset M и Preset L, в популярной ролевой игру Bethsesda.

NVIDIA DLSS 4.5 использует модель Transformer второго поколения. Таким образом, она обеспечивает лучшую временную стабильность, уменьшает ореолы и лучше сглаживает края. Эта новая модель Transformer доступна для всех видеокарт RTX.

Для тех, кто не знает, Skyrim Upscaler All-In-One Build — это модификация, которая добавляет поддержку всех основных апскейлеров для ПК. Помимо DLSS 4.5, добавлена ​​поддержка AMD FSR 4.0 и Intel XeSS 2.0. Более того, поддерживаются все 3 технологии генерации кадров, включая DLSS Multi-frame Generation для RTX 50 и новый XeFG, который работает со всеми видеокартами производителей.

Также стоит отметить, что эта новая версия мода добавляет поддержку FSR4 Redstone. Это означает, что поддерживаются FSR Frame Generation 4.0 на основе ML и FSR4 Upscaling FP8.

По умолчанию мод использует INT8 FSR4. Если у вас видеокарта AMD Radeon RX 9000 серии, вам нужно будет скачать файл SkyrimUpscalerAIOBuild-FSR4-FP8(Addon).zip. После загрузки его нужно поместить в папку с модом. Тогда у вас будет версия FSR4 Upscaling FP8.

К сожалению, это платный мод. Пока нет информации о том, выпустит ли PureDark этот мод бесплатно. Сейчас его могут скачать только те, кто присоединился к его Patreon.