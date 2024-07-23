Благодаря моду в The Elder Scrolls V: Skyrim добавили функционирующие корабли

Моддер Enneal выпустил мод, который добавляет функционирующие корабли в The Elder Scrolls V: Skyrim. Если говорить более подробно, мод Functional Ships добавляет возможность перемещения из одной точки в другую. Корабли будут отражать ход выполнения квестов, а также мировые события. Мало того, игроки смогут получить доступ к интерьерам движущегося корабля. Мод также добавляет возможность путешествовать в реальном времени, находясь на корабле. Обратите внимание, что мод предназначен только для Special Edition Skyrim.
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об игре
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 31 283 оценки
на момент когда я его прошёл, сразу после того как он вышел, было уже под 1000 модов...боюсь даже представить сколько их на данный момент)) наверное только одни названия модов читать можно тройку дней