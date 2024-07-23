Благодаря моду в The Elder Scrolls V: Skyrim добавили функционирующие корабли

Моддер Enneal выпустил мод, который добавляет функционирующие корабли в The Elder Scrolls V: Skyrim. Если говорить более подробно, мод Functional Ships добавляет возможность перемещения из одной точки в другую. Корабли будут отражать ход выполнения квестов, а также мировые события. Мало того, игроки смогут получить доступ к интерьерам движущегося корабля. Мод также добавляет возможность путешествовать в реальном времени, находясь на корабле. Обратите внимание, что мод предназначен только для Special Edition Skyrim.