Большой фанат The Elder Scrolls 5: Skyrim воссоздал Вайтран на движке Unreal Engine 5

Спустя более десяти лет после своего первого выхода Skyrim все еще остается популярной ролевой игрой с открытым миром. Переизданный семь раз за последнее десятилетие в четырех разных версиях, Skyrim за время своего существования был продан тиражом более 30 миллионов копий.
Пользователь liontower3d опубликовал ролик, демонстрирующий впечатляющую копию города Вайтран из The Elder Scrolls 5: Skyrim на движке Unreal Engine 5. Освещение и текстуры нового движка Unreal демонстрируют прекрасные возможности, показывая Вайтерн настолько реалистично, что его можно принять за настоящий. Видеоролик, сделанный под расслабляющую музыку, с пролетающими над головой стаями птиц, разжигает воображение игроков, которые представляют себе версию Skyrim, не связанную с древним движком Gamebryo и воплощенную в жизнь на самом современном игровом программном обеспечении.
liontower3d получил должную похвалу за свои усилия, комментарии в теме на Reddit в подавляющем большинстве поддерживают это достижение. Работа над проектом заняла около месяца. Он несколько вольно обошлись с масштабом Вайтран, стремясь к более реалистичному распределению и распространению домов в городе. Были предприняты усилия по определению плотности населения, соответствующей легенде, а также сельскохозяйственных ограничений, основанных на климате Скайрима, в результате чего численность населения оказалась в пределах 20 000-30 000 человек.
Поскольку Bethesda заканчивает работу над Starfield и начинает переключать ресурсы разработки на Elder Scrolls 6, будет интересно проследить, будет ли студия черпать вдохновение у своих поклонников и творений, подобных творению liontower3d. Хотя до выхода игры еще много лет, если ее уровень достоверности будет хоть немного приближен к этой версии Whiterun на Unreal Engine 5, фанаты наверняка останутся довольны результатом.
Skyrim уже доступен для PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X/S.
Эт на сколько нужно иметь столько свободного времени что бы заняться воссозданием такого крупного проекта???? Определенно автор проекта достоин уважения, молодец!
Написано же - около месяца :)
Я имею ввиду что все время нацелено на этот проект, на остальное скорее всего времени нет. Ибо хотел увидеть шедевр законченным)
PS Какой то плохой дядька минус за что то поставил)уууу блин)
Ну почему же "всё"? я думаю пописать он всё таки отходил :)
хммм,сударь вы несомненно правы)
Мододелы уже свой ТЕС 6 делают
было бы прикольно поиграть скайрим для 64 битных операционных систем. аж снова купить скайрим захотелось.
Получилась какая то неприглядная руинообразная пустошь размером с три Индонезии.
Большой фанат? Он в дверной проëм не помещается?))
Отлично выглядит. Так и до ремейка недалеко, поправить анимации, сделать удобный интерфейс, переработать механики. Да, это был бы прекрасный проект.
Для одного человека это крайне затратная задача. По сути он накопипастил домов чтоб город стал больше. А создать и прописать жителей? А интерьер домов? А что эти жители делают? Как одеты? Либо это будет пустынно, либо будет толпа народу стоящих в одинаковой одежде с одинаковыми "случайными фразами". И какой требуется комп, чтоб просчитать на 15-20 человек, а хотя бы 1000?
от подхода к человекам завит и их аи а нет от вызовов на отрисовку что сложна заделать. а так думаю современные нормальные пека 600000 человек с распорядком дня по всей карте бы подняли толька код должен быть сложный когда много потоков и они все запланированы и ожидают 32 потока процессора и раз в 10 секунд обновляются пока игрок не подглядывает.