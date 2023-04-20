Большой фанат The Elder Scrolls 5: Skyrim воссоздал Вайтран на движке Unreal Engine 5 ©

Спустя более десяти лет после своего первого выхода Skyrim все еще остается популярной ролевой игрой с открытым миром. Переизданный семь раз за последнее десятилетие в четырех разных версиях, Skyrim за время своего существования был продан тиражом более 30 миллионов копий.

Пользователь liontower3d опубликовал ролик, демонстрирующий впечатляющую копию города Вайтран из The Elder Scrolls 5: Skyrim на движке Unreal Engine 5. Освещение и текстуры нового движка Unreal демонстрируют прекрасные возможности, показывая Вайтерн настолько реалистично, что его можно принять за настоящий. Видеоролик, сделанный под расслабляющую музыку, с пролетающими над головой стаями птиц, разжигает воображение игроков, которые представляют себе версию Skyrim, не связанную с древним движком Gamebryo и воплощенную в жизнь на самом современном игровом программном обеспечении.

liontower3d получил должную похвалу за свои усилия, комментарии в теме на Reddit в подавляющем большинстве поддерживают это достижение. Работа над проектом заняла около месяца. Он несколько вольно обошлись с масштабом Вайтран, стремясь к более реалистичному распределению и распространению домов в городе. Были предприняты усилия по определению плотности населения, соответствующей легенде, а также сельскохозяйственных ограничений, основанных на климате Скайрима, в результате чего численность населения оказалась в пределах 20 000-30 000 человек.

Поскольку Bethesda заканчивает работу над Starfield и начинает переключать ресурсы разработки на Elder Scrolls 6, будет интересно проследить, будет ли студия черпать вдохновение у своих поклонников и творений, подобных творению liontower3d. Хотя до выхода игры еще много лет, если ее уровень достоверности будет хоть немного приближен к этой версии Whiterun на Unreal Engine 5, фанаты наверняка останутся довольны результатом.

Skyrim уже доступен для PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X/S.