The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 23 578 оценок

Большой фанат The Elder Scrolls 5: Skyrim воссоздал Вайтран на движке Unreal Engine 5

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butcher69
Новости

Спустя более десяти лет после своего первого выхода Skyrim все еще остается популярной ролевой игрой с открытым миром. Переизданный семь раз за последнее десятилетие в четырех разных версиях, Skyrim за время своего существования был продан тиражом более 30 миллионов копий.

Пользователь liontower3d опубликовал ролик, демонстрирующий впечатляющую копию города Вайтран из The Elder Scrolls 5: Skyrim на движке Unreal Engine 5. Освещение и текстуры нового движка Unreal демонстрируют прекрасные возможности, показывая Вайтерн настолько реалистично, что его можно принять за настоящий. Видеоролик, сделанный под расслабляющую музыку, с пролетающими над головой стаями птиц, разжигает воображение игроков, которые представляют себе версию Skyrim, не связанную с древним движком Gamebryo и воплощенную в жизнь на самом современном игровом программном обеспечении.

liontower3d получил должную похвалу за свои усилия, комментарии в теме на Reddit в подавляющем большинстве поддерживают это достижение. Работа над проектом заняла около месяца. Он несколько вольно обошлись с масштабом Вайтран, стремясь к более реалистичному распределению и распространению домов в городе. Были предприняты усилия по определению плотности населения, соответствующей легенде, а также сельскохозяйственных ограничений, основанных на климате Скайрима, в результате чего численность населения оказалась в пределах 20 000-30 000 человек.

Поскольку Bethesda заканчивает работу над Starfield и начинает переключать ресурсы разработки на Elder Scrolls 6, будет интересно проследить, будет ли студия черпать вдохновение у своих поклонников и творений, подобных творению liontower3d. Хотя до выхода игры еще много лет, если ее уровень достоверности будет хоть немного приближен к этой версии Whiterun на Unreal Engine 5, фанаты наверняка останутся довольны результатом.

Skyrim уже доступен для PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
RkeeppeR

Эт на сколько нужно иметь столько свободного времени что бы заняться воссозданием такого крупного проекта???? Определенно автор проекта достоин уважения, молодец!

1
Oscilograf

Написано же - около месяца :)

2
RkeeppeR Oscilograf

Я имею ввиду что все время нацелено на этот проект, на остальное скорее всего времени нет. Ибо хотел увидеть шедевр законченным)

PS Какой то плохой дядька минус за что то поставил)уууу блин)

0
Oscilograf RkeeppeR

Ну почему же "всё"? я думаю пописать он всё таки отходил :)

1
RkeeppeR Oscilograf

хммм,сударь вы несомненно правы)

0
Yh1mir0

Мододелы уже свой ТЕС 6 делают

1
MunchkiN 616

было бы прикольно поиграть скайрим для 64 битных операционных систем. аж снова купить скайрим захотелось.

0
Staphylococcus XX

Получилась какая то неприглядная руинообразная пустошь размером с три Индонезии.

0
Jarvis666

Большой фанат? Он в дверной проëм не помещается?))

0
Bamburrr

Отлично выглядит. Так и до ремейка недалеко, поправить анимации, сделать удобный интерфейс, переработать механики. Да, это был бы прекрасный проект.

-2
Oscilograf

Для одного человека это крайне затратная задача. По сути он накопипастил домов чтоб город стал больше. А создать и прописать жителей? А интерьер домов? А что эти жители делают? Как одеты? Либо это будет пустынно, либо будет толпа народу стоящих в одинаковой одежде с одинаковыми "случайными фразами". И какой требуется комп, чтоб просчитать на 15-20 человек, а хотя бы 1000?

0
MunchkiN 616 Oscilograf

от подхода к человекам завит и их аи а нет от вызовов на отрисовку что сложна заделать. а так думаю современные нормальные пека 600000 человек с распорядком дня по всей карте бы подняли толька код должен быть сложный когда много потоков и они все запланированы и ожидают 32 потока процессора и раз в 10 секунд обновляются пока игрок не подглядывает.

0