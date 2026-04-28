Бывшая художница рассказала, как Тодд Говард изучал подходы Naughty Dog и Нила Дракманна

Бывшая художница Хизер Серлан, работавшая в Naughty Dog и затем в Bethesda, поделилась любопытными подробностями о Тодде Говарде. По её словам, глава Bethesda проявлял заметный интерес к Нилу Дракманну и его подходу к разработке игр.

Серлан вспомнила, что вскоре после её перехода в Bethesda она отправилась на обед с коллегами и самим Говардом. Во время встречи он активно расспрашивал её о работе в Naughty Dog, в частности о том, как выстроены процессы внутри команды и как именно Дракманн руководит проектами. По её впечатлениям, это выглядело так, будто Говард либо восхищается коллегой, либо стремится разобраться в его методах.

Она отметила, что это показалось ей неожиданным, учитывая статус Говарда как одного из самых влиятельных разработчиков индустрии. Тем не менее интерес к опыту студии, стоящей за The Last of Us и Uncharted, выглядит вполне логичным.

Серлан также предположила, что между студиями могла существовать определённая конкуренция — особенно на фоне подготовки экранизаций Fallout и The Last of Us, которые запускались примерно в один период.