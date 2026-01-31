Бывший дизайнер Bethesda объяснил, почему в Skyrim убрали атрибуты и упростили RPG-систему

Бывший ведущий дизайнер Bethesda Брюс Несмит рассказал, почему в The Elder Scrolls V: Skyrim отказались от классической системы атрибутов вроде силы, ловкости и интеллекта. По его словам, упрощение ролевых механик было осознанным шагом, чтобы игроки меньше времени проводили в меню и больше — в самом приключении.

В интервью Press Box PR Несмит отметил, что именно он активно продвигал идею очистить систему персонажа. Концепция заключалась в том, чтобы характеристики не мешали погружению: игроку не нужно постоянно распределять очки и разбираться в сложных формулах — достаточно просто играть.

Если в Oblivion использовались традиционные атрибуты, то в Skyrim их заменили на три базовых показателя: здоровье, магию и запас сил. Развитие героя стало строиться вокруг навыков, которые растут по мере использования. Чем чаще игрок применяет умение, тем лучше оно становится.

По словам Несмита, фанаты почти не критиковали это решение. Многие даже не заметили исчезновения атрибутов. Он считает, что такой подход сделал RPG доступнее для новой аудитории, не отпугивая сложными системами на старте.

При этом разработчик подчеркнул, что не выступает против глубоких ролевых механик как таковых. Он высоко оценил Baldur’s Gate 3, где сложные правила и характеристики — важная часть опыта. Однако для серии The Elder Scrolls он видел иной путь: максимум свободы и минимум барьеров между игроком и миром.

Несмит добавил, что философия «делаешь — значит улучшаешь» стала одной из визитных карточек серии. Игрок формирует героя через действия, а не через таблицы характеристик, и может просто играть, не отвлекаясь на микроменеджмент.