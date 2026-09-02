Бывший разработчик Bethesda раскрыл привычку Тодда Говарда критиковать работу сотрудников методом чайки

Бывший дизайнер уровней студии Bethesda Райан Дженкинс в эфире подкаста Pembridge TV поделился подробностями о внутренних методах руководства Тодда Говарда во времена создания The Elder Scrolls 5 Skyrim и Fallout 4. По словам ветерана студии, глава разработки регулярно использовал в общении с подчиненными тактику, которую в коллективе иронично прозвали поведением чайки.

Суть этого термина заключалась в манере директора внезапно появляться на рабочих местах подчиненных, жестко критиковать увиденное и моментально исчезать. Как рассказал Дженкинс, Тодд Говард мог стремительно зайти в кабинет, бросить беглый взгляд на монитор левел-дизайнера, сухо заявить мне это не нравится и сразу выйти за дверь. В команде это описывали шутливой формулировкой о птице, которая неожиданно прилетает, гадит на результаты чужого труда и улетает по своим делам, не оставляя никаких внятных пояснений или конструктивных правок.

Подобные импульсивные набеги руководства вызывали сильную тревогу среди рядовых специалистов, особенно новичков. Сам Говард, по наблюдениям Дженкинса, долгое время искренне воспринимал себя обычным рядовым разработчиком и не осознавал колоссального психологического давления своего статуса. Младшие дизайнеры после его лаконичных замечаний моментально впадали в панику и были готовы стирать наработки, создававшиеся на протяжении недель или даже месяцев.

Чтобы предотвратить постоянный производственный хаос, ведущие руководители отделов были вынуждены ввести специальное правило. Главные дизайнеры строго запретили подчиненным что-либо переделывать сразу после замечаний директора до тех пор, пока те лично не обсудят правки с непосредственным начальством. Лиды направлений прекрасно понимали характер Говарда и сначала сами выясняли у него, действительно ли проект требует кардинальной переделки или директор лишь выразил сиюминутное субъективное впечатление.

При этом Дженкинс подчеркнул, что помимо специфической манеры критики Говард обладал редким талантом видеть игру целиком и жестко отсекать лишние элементы ради релиза. В студии регулярно руководствовались его директорским правилом о том, что команда может сделать абсолютно все, но не способна реализовать вообще все. Именно под его контролем создавался стартовый путь в Skyrim от пещеры до Вайтрана, где игрока плавно знакомили с миром без перегрузки тяжелым лором.

Райан Дженкинс проработал в Bethesda Game Studios свыше 6 лет, приняв участие в создании двух главных хитов компании и сюжетных дополнений к ним, после чего покинул студию в 2016 году. В настоящее время Тодд Говард совмещает продюсирование телесериалов по франшизам издательства и курирует производство ролевой игры The Elder Scrolls 6.