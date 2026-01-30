Бывший разработчик Skyrim считает, что сериал по The Elder Scrolls вряд ли выстрелит

Бывший ведущий дизайнер Bethesda Брюс Несмит, работавший над The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 3, усомнился в том, что вселенная The Elder Scrolls удачно ляжет в формат телесериала. По его мнению, даже на фоне громкого успеха сериала по Fallout повторить такой результат с «Древними свитками» было бы сложно.

В недавнем интервью Press Box PR Несмит порассуждал о том, почему Fallout оказался удобной основой для экранизации. Он считает, что у постапокалиптической серии есть ярко выраженная индивидуальность: ретрофутуризм, чёрный юмор, узнаваемый стиль и мир, который почти не имеет прямых аналогов. Всё это помогает привлечь зрителей и выделиться среди других шоу.

С The Elder Scrolls, по его словам, ситуация иная. Это классическое фэнтези с эльфами, магией и драконами — элементами, которые зрители уже много раз видели в «Игре престолов», «Властелине колец» и других проектах. В таком жанре сложнее удивить аудиторию, а значит, и заинтересовать её новым сериалом.

Несмит допускает, что по мотивам The Elder Scrolls мог бы получиться фильм, но в формате долгого телешоу он видит меньше потенциала. Чтобы сериал сработал, авторам пришлось бы предложить зрителям действительно свежий взгляд на фэнтези, а не просто ещё одну вариацию знакомых тропов.

На данный момент Bethesda развивает именно направление Fallout на телевидении. Учитывая популярность сериала и планы на его продолжение, компания, вероятно, и дальше будет делать ставку на эту вселенную, тогда как судьба возможных адаптаций The Elder Scrolls остаётся под вопросом.