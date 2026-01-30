Бывший разработчик Skyrim считает, что сериал по The Elder Scrolls вряд ли выстрелит

Бывший ведущий дизайнер Bethesda Брюс Несмит, работавший над The Elder Scrolls V: Skyrim и Fallout 3, усомнился в том, что вселенная The Elder Scrolls удачно ляжет в формат телесериала. По его мнению, даже на фоне громкого успеха сериала по Fallout повторить такой результат с «Древними свитками» было бы сложно.
В недавнем интервью Press Box PR Несмит порассуждал о том, почему Fallout оказался удобной основой для экранизации. Он считает, что у постапокалиптической серии есть ярко выраженная индивидуальность: ретрофутуризм, чёрный юмор, узнаваемый стиль и мир, который почти не имеет прямых аналогов. Всё это помогает привлечь зрителей и выделиться среди других шоу.
С The Elder Scrolls, по его словам, ситуация иная. Это классическое фэнтези с эльфами, магией и драконами — элементами, которые зрители уже много раз видели в «Игре престолов», «Властелине колец» и других проектах. В таком жанре сложнее удивить аудиторию, а значит, и заинтересовать её новым сериалом.
Несмит допускает, что по мотивам The Elder Scrolls мог бы получиться фильм, но в формате долгого телешоу он видит меньше потенциала. Чтобы сериал сработал, авторам пришлось бы предложить зрителям действительно свежий взгляд на фэнтези, а не просто ещё одну вариацию знакомых тропов.
На данный момент Bethesda развивает именно направление Fallout на телевидении. Учитывая популярность сериала и планы на его продолжение, компания, вероятно, и дальше будет делать ставку на эту вселенную, тогда как судьба возможных адаптаций The Elder Scrolls остаётся под вопросом.
Игра престолов и Властелин колец, охренительно разные. Выстрелит, ТЕС как и многое пошло из ДнД, если сделают что то про группу авантюристов, их приключения по миру (лору) ТЕС, все будет нормально.
Не ну если так пессимистично, то да .. вряд ли выстрелит ))
з.ы. Там ещё много разных моментов, но я бы глянул 😏
Да выстрелит, посмотрите сколько фанатиков натягивает моды на игру 14ти летней давности и по сей день, не смотря на то, что это в итоге превращается в месиво из разношерстных несочетаемых между собой модов, движок уже сигнал сос посылает Тоду Говарду а Тод в свою очередь говорит, "терпи, мы еще 30ти летине не отпраздновали со дня релиза, еще там бабок налутаем"
Ну не знаю, было бы очень интересно посмотреть, но делать надо с душой, а не отстаньте только.
Всё дело в том, кто снимает, и по чьей методичке. Про нордов всяко не снимут, не положено такое в наше время.
Удивить можно всегда, ИП тому как раз отличный пример. А серия TES благодаря Киркбрайду имеет такой огромный лор, что там можно запилить вообще что угодно.
Хотите жесть типа Спартака, с кровищей, сексом, рабами и восстаниями? Пожалуйста, вот вам Сиродил в Меретическую Эру, когда люди были в рабстве у айлейдов.
Хотите историю в духе Ведьмака, с расизмом, гонениями, погромами нелюдей и религиозными бойнями? Экранизируйте историю Алессианской Империи и ее бесславного падения.
Хотите вторую ИП, с интригами, чертовщиной, жертвоприношениями, убийствами императоров и войнами по всему континенту? Экранизируйте падение Империи Ремана и события TES Online.
Хотите что то в духе Вьетнама и Тевтобургского леса, с битвами, засадами, победами и поражениями? Есть история о катастрофическом вторжении в Акавир.
Хотите пеплум в духе сериала Рим? Возьмите историю Потемы и ее восстания, жести там предостаточно.
Ну если снимать как властелин колец.
То скорей всего, сильно популярно не будет.