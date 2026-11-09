Дизайнер Брюс Несмит утверждает, что Skyrim стал мировым хитом благодаря опыту Oblivion

Ведущий дизайнер The Elder Scrolls 5: Skyrim Брюс Несмит в интервью каналу The Examined Game раскрыл главный секрет феноменального долголетия и успеха культового ролевого экшена 2011 года. По словам разработчика, проект стал культовым не благодаря случайному стечению обстоятельств, а благодаря сохранению костяка сотрудников и опыта, накопленного студией при создании The Elder Scrolls 4: Oblivion.

Несмит подчеркнул, что в эпоху разработки Skyrim руководство Bethesda Softworks не прибегало к популярной в современной индустрии практике масштабных увольнений после релиза очередного проекта для "оптимизации". Команда, выпустившая Oblivion в 2006 году, практически в полном составе перешла к созданию северной провинции Тамриэля:

Если бы у меня был точный чертеж, как гарантированно сделать суперхит, я был бы сказочно богат. Но огромная часть нашего успеха сводится к тому, что у нас осталась та же самая команда, которая работала над Oblivion. Структура студии не претерпела резких изменений. Мы сохранили колоссальный объем институциональных знаний на высоком уровне. Это позволило нам не совершать глупых ошибок и развивать прошлые удачные находки.Люди точно знали свое дело и сразу включались в процесс на полной скорости. Нам не приходилось тратить месяцы на то, чтобы обучать новичков тому, что вообще значит создавать игру серии The Elder Scrolls.

Ветеран индустрии заметил, что эта закономерность прослеживается на протяжении всей истории AAA-разработки. По его словам, лучшие номерные сиквелы в любых франшизах всегда создаются тогда, когда студиям удается сохранить ключевой процент опытных специалистов и сберечь единое творческое видение, а не собирать коллектив заново под каждый проект.

Помимо стабильности штата, Несмит выделил философию построения открытого мира. В Skyrim авторы сделали высшим приоритетом ощущение плотности и органической свободы. Куда бы ни пошел персонаж, на карте не было пустых зон — везде игрока ждало интересное зрелище или микросюжет у обочины дороги, не привязанный к рутинным чек-листам заданий. Каждый биом и город наделялся собственной идентичностью — леса выглядели как настоящие чащи, горы ощущались неприступными массивами, а тундра и ледники требовали разного темпа перемещения. Возможность подобрать любой предмет, обилие типов добычи и расширенный бестиарий врагов не давали чувству исследования приесться.

Именно сохранение опытной команды ветеранов позволило Bethesda реализовать столь комплексную песочницу, превратив Skyrim в эталон жанра для целого поколения игроков. Игра до сих пор продолжает активно развиваться, но уже силами фанатского сообщества через десятки тысыч разнообразных модификаций.