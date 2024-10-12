Дизайнер Skyrim объяснил, почему Bethesda не хочет сменить игровой движок

Брюс Несмит пояснил, что Creation Engine «идеально настроен» для создания масштабных миров вроде Fallout, The Elder Scrolls и Starfield.

Бывший ведущий дизайнер Bethesda Брюс Несмит объяснил, почему компания до сих пор создает игры на Creation Engine и не использует другие движки. Причина заключается в отлаженной работе нынешнего ПО компании, а переход на какой-нибудь Unreal займет у студии долгие годы.

Это будет — я просто назову цифру, которая, конечно, не является реальной — год или два технических работ только для того, чтобы перенести это на движок [Unreal Engine] как есть. А потом еще больше работы по настройке движка, по настройке игры, по работе в ней. Это риск.

Разработчик отметил: движок — это не самое главное в играх. Брюс Несмит считает, что плохие проекты выходят независимо от использования Unreal или Creation Engine.

Мы спорим об игровом движке, но давайте лучше спорить об игре. Игровой движок — это не главное. Мы с вами можем назвать сотню паршивых игр, в которых использовался Unreal. Виноват ли в этом движок? Нет, совсем не виноват.

Однако бывший дизайнер отметил, что в Creation Engine есть множество «костылей», которые мешают разработчикам. Условный Unreal вполне может решить некоторые проблемы.

Пользователи на Reddit согласились с мнением Несмита. Геймеры считают, что основные проблемы Bethesda не связаны с движком: студия нуждается в новых идеях, сотрудниках и обновленном подходе к разработке игр. Более того, переход на Unreal Engine уничтожит огромное сообщество мододелов, которое дополняет проекты студии.

Если вы перейдете с Creation на Unreal, то все равно останетесь с теми же проблемами, которые преследуют все игры Bethesda. Студия просто нуждается в новой крови — уже лет десять или около того, — Sgtwhiskeyjack9105;

Starfield на другом движке был бы просто Starfield на другом движке. Проблемы игры слишком сильно связаны с тем, как она была разработана и написана, чтобы технические улучшения имели значение, — EldritchAnimation;

Люди, которые предлагают „просто“ перейти на новый движок, не имеют даже поверхностного понимания того, о чем они спрашивают. Настолько ли The Outer Worlds лучше, чем игра на Gamebryo? Я считаю, что нет, но она сделана на Unreal и делает похожие вещи, — Mds03.

30 сентября 2024 года для Starfield вышло DLC Shattered Space. Дополнение получило «смешанные» отзывы от игроков. Геймеры критиковали Shattered Space за самокопирование, отмечая, что история «списана» с дополнения Far Harbor для Fallout 4.