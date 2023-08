Для Skyrim вышел большой мод - с нейросетями для диалогов с NPC

Общаться с персонажами можно даже на русском языке!

Для The Elder Scrolls 5: Skyrim вышла крупная модификация Mantella — Bring NPCs to Life with AI. Она использует AI технологии (Whisper, ChatGPT и xVASynth), чтобы сделать общение с NPC более реалистичным и разнообразным.

После установки мода игроки могут разговаривать с персонажами на самые разные темы с помощью собственного голоса. Модификация поддерживает более 20 языков, включая русский.

Автор отмечает, что каждый из NPC имеет свое уникальное прошлое, запоминает предыдущие разговоры с довакином, знают о своем местонахождении, текущем времени и любых предметах, которые подбирает персонаж. Модификация совместима с версиями Skyrim VR, Special Edition и Anniversary Edition.