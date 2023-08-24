Для Skyrim вышел большой мод - с нейросетями для диалогов с NPC

Общаться с персонажами можно даже на русском языке!
Для The Elder Scrolls 5: Skyrim вышла крупная модификация Mantella — Bring NPCs to Life with AI. Она использует AI технологии (Whisper, ChatGPT и xVASynth), чтобы сделать общение с NPC более реалистичным и разнообразным.
После установки мода игроки могут разговаривать с персонажами на самые разные темы с помощью собственного голоса. Модификация поддерживает более 20 языков, включая русский.
Автор отмечает, что каждый из NPC имеет свое уникальное прошлое, запоминает предыдущие разговоры с довакином, знают о своем местонахождении, текущем времени и любых предметах, которые подбирает персонаж. Модификация совместима с версиями Skyrim VR, Special Edition и Anniversary Edition.
Этот мод, требует ~ 17 ГБ места, когда установлены все голосовые модели xVASynth. Однако для первой распаковки голосовых моделей требуется в общей сложности около 32 ГБ свободного места. Само собой мод не бесплатный поддержка программы 5$ месяца. Теперь конфетка:
Автор не сделал ничего нового, здесь идет стандартное распознавание текста в формате csv и добавление его для диалогов с персонажами. Другими словами НПС, расскажут вам лишь те истории, что уже есть в списке, даже не рандомно. У каждого перса своя история, и если вы к примеру добавите, нового НПС, то для него придется придумывать историю отдельно.
По описанию выходит какая-то шляпа. Как хорошо что я успел прочитать твой комент.
А вот это уже любопытно.