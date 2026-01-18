Для Skyrim вышел сюжетный мод The Rot Below с профессиональной озвучкой

Для ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim вышла новая масштабная модификация под названием The Rot Below, которая добавляет обширную локацию и сюжетную линию. Автор проекта, известный под псевдонимом TheCrowKnight, позиционирует свою работу как глубокое погружение в подземный мир, значительно отличающееся от стандартной зачистки пещер.

Прохождение нового контента занимает от 3 до 6 часов. Ключевой особенностью мода является полная озвучка, выполненная живыми актерами, а не искусственным интеллектом. Сценарий включает более 350 реплик. Сюжет строится вокруг противостояния древнему личу Малкиферу и спасения барда по имени Адабель. Игрокам предстоит спуститься в глубины, где обосновался мрачный культ, и сразиться с новыми видами противников, включая скелетов, пораженных грибными спорами.

Помимо новых врагов и боссов, модификация расширяет арсенал магических предметов и заклинаний. Герой сможет отыскать зачарованные мечи и выучить новые техники школы Колдовства для призыва нежити. Атмосферу дополняет оригинальный саундтрек, написанный специально для новых локаций.

Скачать The Rot Below можно на портале Nexus Mods. Квест рассчитана на персонажей высокого уровня, поэтому для начала задания герой должен достичь 30 уровня развития. После выполнения этого условия в комнате любого придворного мага появится дневник, прочтение которого активирует цепочку событий. Разработчик также уточнил, что мод полностью совместим с компаньонами, поэтому игроки могут взять с собой напарника.