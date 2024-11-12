Для TES V: Skyrim вышел масштабный сюжетный мод Olenveld - на его создание моддер потратил 7 лет и 3000 часов

Как стало известно, пользователь F0RCEFI3LD выпустил масштабный мод Olenveld для The Elder Scrolls V: Skyrim.

По масштабу мод сравним с официальными DLC для игры и добавляет в игру новую сюжетную линию, локацию с островом, а так же ряд новых противников - игрокам предстоит сражаться с нежитью. Решения, которые игроки примут в ходе прохождения повлияют на судьбу острова.

По словам моддера, на создание Olenveld он потратил почти 7 лет - около 3000 часов в редаторе Creation Kit.