Для TES V: Skyrim вышел масштабный сюжетный мод Olenveld - на его создание моддер потратил 7 лет и 3000 часов

Как стало известно, пользователь F0RCEFI3LD выпустил масштабный мод Olenveld для The Elder Scrolls V: Skyrim.
По масштабу мод сравним с официальными DLC для игры и добавляет в игру новую сюжетную линию, локацию с островом, а так же ряд новых противников - игрокам предстоит сражаться с нежитью. Решения, которые игроки примут в ходе прохождения повлияют на судьбу острова.
По словам моддера, на создание Olenveld он потратил почти 7 лет - около 3000 часов в редаторе Creation Kit.
7 ЛЕТ ????? Я в теме, и уж поверьте знаю о чём буду говорить, ибо в этом 'деле' лет 14....вру, больше. Тут нет ничего нового - чувак использовал чистый дефолт. Нет ни новых интересных моделей, ни анимаций....тут голая, и не шибко сложная (как успел понять из показанного) квестово - сюжетная линия. Письмо - приезжай-приехал. Подобного навалом, и делается оно (в одно лицо) от силы месяц - полтора. Это при условии добросовестного подхода и ежедневной работы. Если учесть что в подобные ролики обычно впихивается всё самое - самое интересное, то (повторюсь) - это полная профура. Семь лет уйдёт при раскладе 1 час работы в месяц....там и все 27 будут. Аминь.
Допишу ! Стал прикидывать сколько ушло бы времени у меня. Давайте считать? - Остров в редакторе (Creation Kit ) - это часа два или три. Облагородить его каменюкаии, деревцами и прочим - ещё 5. Ну если очень художественно - 7. Написать письмецо в ветке квестовых записок - 2 ( это если выдумывать до инсульта текст)....а вообще это минут 10, и письмо на экране отобразится само, тут ничего делать не нужно. Всунуть свой голос? - не вопрос....как есть, даже не 'модифицированный'. Распихать вражин - два пальца опИсать. Их ,дефолтных, даже скриптовать не надо - у них агрессия уже прописана....маркеры разве им поставить ( 2 часа). Слабать пещеры? - да они уже все сегментарно есть! Стыкуй нужные куски да чаи гоняй. Камни в небе? - 20 минут. Грамотно вывести свет - это сложнее. Ну возьмём день ! Чтобы уж с такой лихвой....А больше вроде бы ничего и нет. Ну парочка дефолтных помещений и немножко декора....Ах да! Очень порадовал застывший в небе дракон!!!! Не срамился бы его в видео вставлять....Либо чувак совсем не 'семи пядей', толи показывать было уже совсем нечего. Но тут главное ни сама эта любительская, и очень непрофессиональная туфта. Тут целью было вывесить ФЛАГ насчёт СЕМИ лет непосильного труда. И вуаля, вот вам и широкое внимание ! ( как у него язык только повернулся)
Респект и уважуха создателю.
А у себя в гараже космический корабль он не пробовал собрать?
ясно