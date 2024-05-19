Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел крупный мод, который улучшает головы у 3000 NPC и добавляет им физику волос

Как стало известно, моддер TaxEvasionMaster выпустил крупную модификацию Faithful Faces - High Poly Head для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.
Данная модификация улучшает графическую составляющую игры, перерабатывая практически всех NPC в игре, добавляя им высокополигональные головы и физику волос.
Мод улучшает более 3000 NPC, которые теперь получили более качественно проработанные лица, а 2400 из них, у которых есть волосы, ещё и физику волос. Теперь игроки смогут насладиться гораздо более выразительными лицами и высокополигональными головами персонажей в игре.
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А разве в Скайриме есть 3000 НПС? Там их и 1000 не наберётся.
Прически с физикой уже сто лет существуют, а всем НПС их не назначают потому, как движок реально не тянет, такое количество подвижных элементов; создавая кучу багов буквально на ровном месте.
Самый необходимый мод на физику добавили ещё сто лет назад.
А для нюд модов физику лобковых волос добавят?