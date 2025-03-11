Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел мод, добавляющий поддержку генерации кадров AMD FSR 3

В феврале 2025 г. для легендарной ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim вышел мод, который добавил поддержку генерации кадров DLSS 3 Frame Gen. Совсем недавно стала доступна новая версия этого мода с поддержкой генерации кадров AMD FSR 3.1.

Это означает, что теперь каждый сможет наслаждаться FSR 3.1 Frame Gen. Обратите внимание, что этот мод не добавляет поддержку DLSS 4 Multi-Frame Gen или Reflex 1/2. Он добавляет только поддержку классической технологии DLSS 3 Frame Gen. С другой стороны, команда утверждает, что AMD Anti-Lag 2 должен быть совместим с ним. В идеале вам следует использовать этот мод с базовой частотой кадров 60+ к/с.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Мод поддерживает как оконный, так и полноэкранный режим без рамок. Более того, вам понадобятся шейдеры сообщества, иначе он не будет работать.