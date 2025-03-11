Для The Elder Scrolls V: Skyrim вышел мод, добавляющий поддержку генерации кадров AMD FSR 3

В феврале 2025 г. для легендарной ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim вышел мод, который добавил поддержку генерации кадров DLSS 3 Frame Gen. Совсем недавно стала доступна новая версия этого мода с поддержкой генерации кадров AMD FSR 3.1.
Это означает, что теперь каждый сможет наслаждаться FSR 3.1 Frame Gen. Обратите внимание, что этот мод не добавляет поддержку DLSS 4 Multi-Frame Gen или Reflex 1/2. Он добавляет только поддержку классической технологии DLSS 3 Frame Gen. С другой стороны, команда утверждает, что AMD Anti-Lag 2 должен быть совместим с ним. В идеале вам следует использовать этот мод с базовой частотой кадров 60+ к/с.
Вы можете скачать мод по этой ссылке. Мод поддерживает как оконный, так и полноэкранный режим без рамок. Более того, вам понадобятся шейдеры сообщества, иначе он не будет работать.
Если вы спрашиваете зачем, то у меня есть ответ: чтоб мододелы могли записать не лагающие видосы с ультра-мега-супер перегруженной графикой, где персонаж идет по полю, как в фильме Гладиатор и трогает колосочки.
И называли это NextGen-ом
Что за мода пошла, на тебе хрен пойми что и делай с этим что хочешь. Ни как установить, ни как работает. Догадайся мол сам. И на нексусе тоже самое.
С горем пополам заставил работать, инпутлаг жесточайший как у Lossless Scaling но из плюсов артефактов не замечаю.
Фпс с 40 на 60+
А нафига если она даже на вёдрах летает на кой черт ей FSR 3
Для графических сборок
А теперь вопрос зачем это надо? Если в нативе на любом ведре игра потянет