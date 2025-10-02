Для загрузки стала доступна демо-версия Skyrim на Unreal Engine 5.6

Вышла новая демо-версия неофициального порта The Elder Scrolls V: Skyrim на Unreal Engine 5.6. Эта демо-версия позволит вам исследовать мир Skyrim на Unreal Engine 5.

Этот проект, созданный Грегом Култхардом, просто переносит всю карту Skyrim на UE5. Все используемые здесь ресурсы взяты из оригинальной игры. Как отметил Култхард, его целью не было улучшение графики игры. Вместо этого он хотел посмотреть, возможно ли портировать карту Skyrim на UE5 и как она будет выглядеть.

Как и в предыдущей демо-версии, в новой нет игрового процесса, боевых действий или ролевых механик. В нём даже нет никаких квестов. Он просто позволяет исследовать мир Skyrim. И да, есть некоторые незначительные графические улучшения.

Вы можете скачать демо по этой ссылке.