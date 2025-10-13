ЧАТ ИГРЫ
об игре
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 36 961 оценка

Экс-дизайнер Bethesda о том, почему Skyrim популярен даже спустя 14 лет: "Мало других игр с такой степенью свободы"

AceTheKing AceTheKing

Экс-дизайнер Bethesda Брюс Несмит объяснил, почему The Elder Scrolls 5: Skyrim остаётся популярной спустя 14 лет после релиза. В подкасте FRVR разработчик признался, что до сих пор удивлён не угасающей популярности RPG.

По его словам, логично было бы ожидать появления другой игры, способной затмить Skyrim, но этого не произошло. Он также вспомнил, как Тодд Говард показывал команде внутренние данные о числе игроков, вызывая у разработчиков изумление.

Несмит связывает феномен успеха Skyrim с уникальным подходом к открытому миру. Команда Bethesda сознательно приняла наличие багов и странностей как цену за живой и свободный мир. По его мнению, именно эти несовершенства делают игру особенной и непредсказуемой.

Если пытаться всё сгладить и убрать странности, которые иногда называют багами, вы потеряете часть магии игры. И мы не делали это сознательно, так получилось само собой.

Разработчики предоставили игрокам полную свободу, не ограничивая прохождение и позволяя каждому получать уникальный опыт. По словам экс-дизайнера, очень мало игр достигли такого уровня свободы.

ant 36436
Несмит связывает феномен успеха Skyrim с уникальным подходом к открытому миру.

А поддержка модов тут совершенно ни причём.

12
hpi

Тут конкурентов нет вообще.

3
Neradzurri

Неплохая игра, но по сравнению с Морром и Облой это деградация.

9
ОгурчикЮрец

Ну не сильно бы губу раскатывал, популярна и за сотни модов. Да дали свободу мододелам, ну не будь этой возможности, игра бы не была бы на столько популярна.

Не чего через лет 10 - 20 получим 2 скайрим.

6
Denis Kyokushin

Ему бы оптимизацию под AMD подтянуть бы только

3
Gridon

Сначала они сознательно принимают баги как плату за живой мир, а потом выясняется что так получилось само собой. Логика уровня уронил бутерброд колбасой на пол и назвал это инновационной сервировкой. хваленая свобода и популярность держатся на плечах моддеров, которые 14 лет бесплатно допиливают этот конструктор напильником, пока экс дизайнер рассказывает сказки про волшебные несовершенства. Без фанатских патчей эта магия превращается в обычный вылет на рабочий стол.

2
AT_Sagor

Популярен, потому что эти жопы ленивые ни как шестую часть не родят. Хотя... вспоминая их последние поделки может оно и к лучшему.

1
Пэцка Глазэк

хватит списывать комментарии

MunchkiN 616

ну как сказать за баги когда у меня перестали выбрасватся пальцы великалина и я случайно подобрал их из своего алихимического сундука и словил перегруз спросил у нейросетей - баг? - квест. потом кроче сангвину походу со мной так понравилось что он вылез в мир смертных и тусуется там в поземлее, когда я туда захожу на кортах там слышатся крики и взрывы а потом все стихает и неуязвимый даэдрический принцы которого нельзя стукнуть ходит.
и амулет некроманта неактивированный еще застрял и я не могу его выкинуть потому что пожадчнал.
тот ли это это игровой экспиренс?
а еще ульфриг буревесник голый на столе лежит. генерал тулий грил что увезет в имерериал сити и выставит его голову на пику, но он этого не зделал и поэтому гости блют и такие ооо черт, что здесь произошло? мне это надоело я отправил его в сомнгард, вернул его запертной магией и теперь он там в тронном зале тусуется и искренее верит что это победа, чтоб я добивал имперские лагрея и планирует напасть на доминион! но это моя вина не баг а фича.

1
Беркут Слеер
Если пытаться всё сгладить и убрать странности, которые иногда называют багами, вы потеряете часть магии игры. И мы не делали это сознательно, так получилось само собой.

Если б еще странности не оседали в сохранениях, приводя к вылетам, было б вообще прекрасно, По крайне мере, не пришлось бы тратить кучу времени на подгонку и редакцию самой игры, прежде чем накрутить поверх моды..