Экс-дизайнер Bethesda о том, почему Skyrim популярен даже спустя 14 лет: "Мало других игр с такой степенью свободы"

Экс-дизайнер Bethesda Брюс Несмит объяснил, почему The Elder Scrolls 5: Skyrim остаётся популярной спустя 14 лет после релиза. В подкасте FRVR разработчик признался, что до сих пор удивлён не угасающей популярности RPG.

По его словам, логично было бы ожидать появления другой игры, способной затмить Skyrim, но этого не произошло. Он также вспомнил, как Тодд Говард показывал команде внутренние данные о числе игроков, вызывая у разработчиков изумление.

Несмит связывает феномен успеха Skyrim с уникальным подходом к открытому миру. Команда Bethesda сознательно приняла наличие багов и странностей как цену за живой и свободный мир. По его мнению, именно эти несовершенства делают игру особенной и непредсказуемой.

Если пытаться всё сгладить и убрать странности, которые иногда называют багами, вы потеряете часть магии игры. И мы не делали это сознательно, так получилось само собой.

Разработчики предоставили игрокам полную свободу, не ограничивая прохождение и позволяя каждому получать уникальный опыт. По словам экс-дизайнера, очень мало игр достигли такого уровня свободы.