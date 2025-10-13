Экс-дизайнер Bethesda о том, почему Skyrim популярен даже спустя 14 лет: "Мало других игр с такой степенью свободы"

Экс-дизайнер Bethesda Брюс Несмит объяснил, почему The Elder Scrolls 5: Skyrim остаётся популярной спустя 14 лет после релиза. В подкасте FRVR разработчик признался, что до сих пор удивлён не угасающей популярности RPG.
По его словам, логично было бы ожидать появления другой игры, способной затмить Skyrim, но этого не произошло. Он также вспомнил, как Тодд Говард показывал команде внутренние данные о числе игроков, вызывая у разработчиков изумление.
Несмит связывает феномен успеха Skyrim с уникальным подходом к открытому миру. Команда Bethesda сознательно приняла наличие багов и странностей как цену за живой и свободный мир. По его мнению, именно эти несовершенства делают игру особенной и непредсказуемой.
Если пытаться всё сгладить и убрать странности, которые иногда называют багами, вы потеряете часть магии игры. И мы не делали это сознательно, так получилось само собой.
Разработчики предоставили игрокам полную свободу, не ограничивая прохождение и позволяя каждому получать уникальный опыт. По словам экс-дизайнера, очень мало игр достигли такого уровня свободы.
А поддержка модов тут совершенно ни причём.
Тут конкурентов нет вообще.
Неплохая игра, но по сравнению с Морром и Облой это деградация.
Ну не сильно бы губу раскатывал, популярна и за сотни модов. Да дали свободу мододелам, ну не будь этой возможности, игра бы не была бы на столько популярна.
Не чего через лет 10 - 20 получим 2 скайрим.
Ему бы оптимизацию под AMD подтянуть бы только
Сначала они сознательно принимают баги как плату за живой мир, а потом выясняется что так получилось само собой. Логика уровня уронил бутерброд колбасой на пол и назвал это инновационной сервировкой. хваленая свобода и популярность держатся на плечах моддеров, которые 14 лет бесплатно допиливают этот конструктор напильником, пока экс дизайнер рассказывает сказки про волшебные несовершенства. Без фанатских патчей эта магия превращается в обычный вылет на рабочий стол.
Популярен, потому что эти жопы ленивые ни как шестую часть не родят. Хотя... вспоминая их последние поделки может оно и к лучшему.
хватит списывать комментарии
ну как сказать за баги когда у меня перестали выбрасватся пальцы великалина и я случайно подобрал их из своего алихимического сундука и словил перегруз спросил у нейросетей - баг? - квест. потом кроче сангвину походу со мной так понравилось что он вылез в мир смертных и тусуется там в поземлее, когда я туда захожу на кортах там слышатся крики и взрывы а потом все стихает и неуязвимый даэдрический принцы которого нельзя стукнуть ходит.
и амулет некроманта неактивированный еще застрял и я не могу его выкинуть потому что пожадчнал.
тот ли это это игровой экспиренс?
а еще ульфриг буревесник голый на столе лежит. генерал тулий грил что увезет в имерериал сити и выставит его голову на пику, но он этого не зделал и поэтому гости блют и такие ооо черт, что здесь произошло? мне это надоело я отправил его в сомнгард, вернул его запертной магией и теперь он там в тронном зале тусуется и искренее верит что это победа, чтоб я добивал имперские лагрея и планирует напасть на доминион! но это моя вина не баг а фича.
Если б еще странности не оседали в сохранениях, приводя к вылетам, было б вообще прекрасно, По крайне мере, не пришлось бы тратить кучу времени на подгонку и редакцию самой игры, прежде чем накрутить поверх моды..