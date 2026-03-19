Экс-разработчик Bethesda объяснил, почему ремейки уровня Resident Evil невозможны для Skyrim и Fallout

Бывший художник Bethesda Game Studios Нейт Пуркипайл считает, что полноценные ремейки RPG студии по примеру серии Resident Evil попросту нереализуемы.
По его словам, современные ремейки от Capcom впечатляют тем, что фактически создаются с нуля, сохраняя атмосферу оригиналов, но полностью обновляя визуал и игровые системы. Однако такой подход не подходит для масштабных RPG Bethesda.
Пуркипайл объясняет это сложностью самих игр. В проектах вроде The Elder Scrolls V: Skyrim или Fallout 4 огромное количество взаимосвязанных механик, систем и сценариев. Попытка полностью пересобрать всё это с нуля и при этом сохранить оригинальное поведение игры стала бы крайне трудной задачей. По его словам, он «не пожелал бы такой работы никому».
При этом он отметил, что формат ремастеров остаётся более реалистичным решением. Например, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered обновил визуальную часть и адаптировал игру под современные стандарты, но в основе остался прежний геймплей. Это принципиально отличается от ремейков Resident Evil, которые фактически являются новыми играми.
Разработчик также напомнил, что создание даже новых проектов Bethesda занимает годы — достаточно взглянуть на долгую разработку The Elder Scrolls VI. В таких условиях ресурсы студии вряд ли будут направлены на полную переработку старых RPG.
Пуркипайл покинул Bethesda во время работы над Starfield и основал собственную студию, где выпустил проект The Axis Unseen.
Да спалилися уже, прост ДЛСС5 ждут, что бы он за этих криворуких всё сделал. xD)
Потому что древний как гoвно мамонта движок не потянет или потому что симулятор загрузок никуда не денется на какой движок не переведи ?
резидет евел вероятно тоже играется не так как оригинал (хотя не уверен не проверял).
а просто смысла нет делать такие игры. допустим можно сделать морровинд с нуля на модном движке и сделать все эти механики с созданием заклинаний и левитацией, промахами и перекатами. по сюти сюжет только останется. вопрос для кого будет игра? новерно много людей купят правдоу и наверно половина из них будет рачарована что это другая игра а не просто морровинд с ультра реалистичными лицевыми анимациями и газоновым травоном там где были мыыыльные тектурки. а если в игре было бикубическое сглаживание а около современные ретро компы его не могут оно еще более мыыыыыыльное.
можно будет посмотреть как готика ремастер еще зайдет чтоб делать выводы.