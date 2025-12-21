Энтузиаст организовал благотворительное соревнование по подсчету деревьев в Skyrim с участием Тодда Говарда

Популярный ютубер AnyAustin, известный своими нестандартными исследованиями видеоигр, провел масштабный эксперимент с целью выяснить точное количество деревьев в ролевой игре The Elder Scrolls V: Skyrim. Блогер не только провел собственные подсчеты, используя научные методы, но и организовал соревнование среди известных контент-мейкеров с призовым фондом в 10 000 долларов, которые победитель мог направить в выбранную благотворительную организацию.

Изначально автор планировал подсчитать растительность вручную, полагаясь на визуальную оценку, однако быстро убедился в невозможности такого подхода. Для получения достоверных данных AnyAustin использовал метод случайной выборки и стратификации. Он разделил карту Скайрима на зоны в зависимости от типа биома, подсчитал количество деревьев на случайно выбранных участках, вычислил среднюю плотность и экстраполировал эти данные на всю площадь игрового мира. В ходе исследования блогер также самостоятельно пересчитал площадь доступной территории игры, которая составила приблизительно 17,8 квадратных километров.

Любопытным выводом исследования стала относительно низкая плотность лесов в игре. Согласно расчетам, она составляет около 29 деревьев на акр, что значительно уступает показателям реальных лесов, например, Шварцвальда, где плотность достигает 250 деревьев на акр. Автор видео отметил, что такая структура больше напоминает искусственно созданные парки, такие как Центральный парк в Нью-Йорке, что логично для виртуального мира, созданного для развлечения игрока.

В конкурсе прогнозов приняли участие различные игровые блогеры, но главным сюрпризом стало появление геймдиректора Bethesda Game Studios Тодда Говарда. Разработчик записал видеообращение, в котором признался, что не знает точного ответа, и в шутку предположил, что в игре 111 111 деревьев. Говард также воспользовался возможностью заявить, что в будущей The Elder Scrolls VI деревьев будет определенно больше, чем в 5 части.

Финальный результат подсчетов AnyAustin, включающий поправку на растительность внутри городов и пещер, составил 46 430 деревьев. Победителем соревнования стал ютубер Hbomberguy, чей прогноз в 45 000 оказался наиболее близким к реальности. Выигранные средства будут переведены в благотворительный фонд PCRF. Примечательно, что даже научные методы самого организатора в предварительных расчетах давали большую погрешность, чем интуитивная догадка победителя.