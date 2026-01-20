ЧАТ ИГРЫ
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 366 оценок

Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть Рорикстед из Skyrim на Unreal Engine 5.7

monk70 monk70

YouTube-блогер Лео Торрес опубликовал новое видео, демонстрирующее Рорикстед из Skyrim на Unreal Engine 5.7 с использованием Lumen и Nanite. Это видео позволит вам увидеть, как мог бы выглядеть Skyrim в современном движке.

Этот проект является частью усилий по созданию более реалистичной и соответствующей лору версии Тамриэля. По словам Торреса, сонная маленькая фермерская деревня Рорикстед теперь имеет в шестнадцать раз большую детализацию, чем оригинальная версия.

Художник создал эту сцену в Unreal Engine 5.7.1, используя графический процессор RTX 3090. Торрес смешал сторонние модели с пользовательскими ресурсами, созданными им в Blender. Для всех моделей и растений он использовал Nanite, а для освещения и отражений — Lumen. Интересно, что Торрес использовал TSR для сглаживания. В своих предыдущих видео он использовал DLAA.

Комментарии:  7
CavalierCate

чет херово

sa1958

А где сравнение? Было - стало.

Lawron

Как же убого выглядит реализм через монитор.
И всегда, это либо ночь + дождь, либо время близкое к закату, где темноты побольше, дабы показать больше эффектов + постобработки и скрыть недочеты.

QD19

И шло бы это только на двух 5090)

0ncnjqybr

Слишко ярко и цветасто.

Больше похоже на Ведьмак, чем на Скайрим.

Рикочико

Ага, чтоб Бесезда хоть раз учла в лвл дизайне их игр, откуда берется всё обилие продовольствия на столах.

kowalli

А где что-то кроме построек???

