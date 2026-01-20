Энтузиаст показал, как мог бы выглядеть Рорикстед из Skyrim на Unreal Engine 5.7

YouTube-блогер Лео Торрес опубликовал новое видео, демонстрирующее Рорикстед из Skyrim на Unreal Engine 5.7 с использованием Lumen и Nanite. Это видео позволит вам увидеть, как мог бы выглядеть Skyrim в современном движке.
Этот проект является частью усилий по созданию более реалистичной и соответствующей лору версии Тамриэля. По словам Торреса, сонная маленькая фермерская деревня Рорикстед теперь имеет в шестнадцать раз большую детализацию, чем оригинальная версия.
Художник создал эту сцену в Unreal Engine 5.7.1, используя графический процессор RTX 3090. Торрес смешал сторонние модели с пользовательскими ресурсами, созданными им в Blender. Для всех моделей и растений он использовал Nanite, а для освещения и отражений — Lumen. Интересно, что Торрес использовал TSR для сглаживания. В своих предыдущих видео он использовал DLAA.
чет херово
А где сравнение? Было - стало.
Как же убого выглядит реализм через монитор.
И всегда, это либо ночь + дождь, либо время близкое к закату, где темноты побольше, дабы показать больше эффектов + постобработки и скрыть недочеты.
И шло бы это только на двух 5090)
Слишко ярко и цветасто.
Больше похоже на Ведьмак, чем на Скайрим.
Ага, чтоб Бесезда хоть раз учла в лвл дизайне их игр, откуда берется всё обилие продовольствия на столах.
А где что-то кроме построек???