Энтузиаст показал реалистичный город Солитьюд из Skyrim на движке Unreal Engine 5 ©

Leo Torres поделился новым видеороликом, демонстрирующим воссоздание столицы The Elder Scrolls V: Skyrim, Солитьюда, в движке Unreal Engine 5. Детализация города в шестнадцать раз выше, чем в оригинальном Skyrim, что дает нам представление о том, как может выглядеть ремейк классической RPG от Bethesda в UE5.

Но самое интересное здесь то, что художник создал Солитьюд в более реалистичном и точном с точки зрения истории масштабе. По сравнению с оригинальной версией, Солитьюд теперь выглядит как реальное место. Более того, в этом ролике есть и кинематографический режим, и режим прохождения.

Если говорить о технических деталях, то видео было создано на Unreal Engine 5.3.1 на NVIDIA GeForce 3060ti. При этом художник использовал Nanite для всех моделей и листвы, а также Lumen для глобального освещения и отражений. Таким образом, уровень детализации является исключительным.