Энтузиаст показал реалистичный город Солитьюд из Skyrim на движке Unreal Engine 5

Leo Torres поделился новым видеороликом, демонстрирующим воссоздание столицы The Elder Scrolls V: Skyrim, Солитьюда, в движке Unreal Engine 5. Детализация города в шестнадцать раз выше, чем в оригинальном Skyrim, что дает нам представление о том, как может выглядеть ремейк классической RPG от Bethesda в UE5.
Но самое интересное здесь то, что художник создал Солитьюд в более реалистичном и точном с точки зрения истории масштабе. По сравнению с оригинальной версией, Солитьюд теперь выглядит как реальное место. Более того, в этом ролике есть и кинематографический режим, и режим прохождения.
Если говорить о технических деталях, то видео было создано на Unreal Engine 5.3.1 на NVIDIA GeForce 3060ti. При этом художник использовал Nanite для всех моделей и листвы, а также Lumen для глобального освещения и отражений. Таким образом, уровень детализации является исключительным.
До чего же мне нравилось просто бродить в этой игре. Давно не было в играх такого духа приключений.
Да да, хоть щас устанавливай и снова броди)
А вот обновил бы компьютер - мог бы бродить в Старфилд :)
нууу
обновил комп, и всё равно больше Skyrim хочется, чем в Старфилд
*последний играл, не затягивает... через неделю забросил
Да тоже самое. Скайрим у меня сотни часов, Старфилд - 70 поиграл, построил, полазил и забросил. Не цепляет. Жду модов и длс.
Starfield нудная клоака. То что работало в Skyrim на том же уровне не работает в Starfield в плане приключений, ибо сил нужно приложить куда больше и фантазии.
теперь тодд его в космоц отправит так как сам уже там
Что такое "космоц"?
А что не традиционно на движке новой игры от Тодда?)
движок могЁт.
но с точки зрения гейм-дизайна - зачем?
большие города в такой игре были бы утомительны. их и делали игрушечными, чтоб все было не так нудно.
Один столичный город с десятками-сотнями тысяч жителей был бы как весь скайрим размером и вообще неиграбелен, по большому счету - расстояния убьют фан.
Ведь игроку нужен разнообразный мир с кучей всевозможных ландшафтов и точек интереса, а не один проработанный муравейник. а это значит, вырасти масштаб должен для всего игрового мира. но путешествовать по реалистичной географии вовсе не так весело.
Ни одного нпс,хрень полнейшая...
И красиво и грустно. Грустно что Тодик не может отказаться от куска г*вна с названием Creation Engine, ведь пересади Bethesda на любой другой движок, игры перестали бы похожими друг - на друга, что серия Fallout что серия TES, ибо движок старый, старые проблемы, старые баги, старые костыли, никакой регрессии не происходит. Что печально.
так можно и UE назвать старым движком - 25 лет уже его апдейтят, если не больше.
У Беседки весь продакшен завязан на их двигле, вот и мучаются. пересадить на что-то принципиально новое всех причастных они едва ли смогут быстро.
(хотя могли и сделать конкурентоспособную версию за столько лет-то.)
скорее всего - они переоценивают возможности раз-за разом, Наверняка каждое обновление их инструментария подается как что-то сопоставимое с передовыми движками.. в крупной компании такое часто - на этапе разработки все показывают, как хорошо все идет, кормят друг-друга восторгами, пока все не начинает идти кувырком и не вырисовывается финальная картина.