Энтузиаст превратил один из самых скучных квестов Skyrim в увлекательное противостояние с Тёмным Братством

Авторы модификаций не оставляют попыток исправить даже самые мелкие изъяны в знаменитой ролевой игре от Bethesda. The Elder Scrolls V: Skyrim получила несколько разных изданий, затронувших различные поколения консолей, и ещё больше было выпущено различных модов разного масштаба. Но только сейчас энтузиаст под ником JaySerpa обратил внимание на весьма слабую альтернативную ветку взаимодействия с Тёмным Братством и решил её существенно доработать.

Пользователь выпустил мод, который значительно улучшает гильдию убийц в игре, перерабатывая самые скучные части взаимодействия с Тёмным Братством. В оригинальном Skyrim у игрока было лишь два способа найти эту гильдию, и один из них приводил к полному её уничтожению. Новая модификация изменяет квест "Прощай, Тёмное Братство", добавляя в него больше вариантов для прохождения.

Теперь игроки могут заняться уничтожением Тёмного Братства при поддержке отряда Пенитус Окулатус во главе с командиром Мароном, причём это будет реализовано в более интересном ключе. В этой ветке появятся новые диалоги, варианты развития событий и запоминающиеся бои с каждым членом гильдии убийц.

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