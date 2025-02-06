Энтузиаст воссоздал Высокий Хротгар из Skyrim на Unreal Engine 5.4 с Lumen и Nanite

YouTube-пользователь Leo Torres поделился видео, демонстрирующим реалистичный ремейк Высокого Хротгара из The Elder Scrolls V: Skyrim в Unreal Engine 5.4. Это видео даст вам представление о том, как может выглядеть современный взгляд на Skyrim на новом движке.

Художник использовал смесь сторонних моделей и пользовательских ресурсов. Более того, он использовал Nanite для всех моделей и листвы, а также Lumen для глобального освещения и отражений. Кроме того, этот фанатский ремейк имеет в шестнадцать раз большую детализацию, чем оригинальная область.