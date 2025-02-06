Энтузиаст воссоздал Высокий Хротгар из Skyrim на Unreal Engine 5.4 с Lumen и Nanite

YouTube-пользователь Leo Torres поделился видео, демонстрирующим реалистичный ремейк Высокого Хротгара из The Elder Scrolls V: Skyrim в Unreal Engine 5.4. Это видео даст вам представление о том, как может выглядеть современный взгляд на Skyrim на новом движке.
Художник использовал смесь сторонних моделей и пользовательских ресурсов. Более того, он использовал Nanite для всех моделей и листвы, а также Lumen для глобального освещения и отражений. Кроме того, этот фанатский ремейк имеет в шестнадцать раз большую детализацию, чем оригинальная область.
Новость ради новости, какой вообще смысл от подобных постов и этой информации?
Щас таких "энтузиастов" как г"вна за баней, толку то. Ну видос 100500й про скайрим и анреал движок 5 и чо? Играть в это низзя, практической пользы от этого нет.
Щас после того как мегаскан стал платный, должно поубавится хотя бы в половину
Блин библиотеку мегаскан с этого года сделали платным, а эти "энтузиасты" откуда то ещё умудряются сканы тянуть
Это где дедки жили?