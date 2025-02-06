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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 34 052 оценки

Энтузиаст воссоздал Высокий Хротгар из Skyrim на Unreal Engine 5.4 с Lumen и Nanite

monk70
Новости

YouTube-пользователь Leo Torres поделился видео, демонстрирующим реалистичный ремейк Высокого Хротгара из The Elder Scrolls V: Skyrim в Unreal Engine 5.4. Это видео даст вам представление о том, как может выглядеть современный взгляд на Skyrim на новом движке.

Художник использовал смесь сторонних моделей и пользовательских ресурсов. Более того, он использовал Nanite для всех моделей и листвы, а также Lumen для глобального освещения и отражений. Кроме того, этот фанатский ремейк имеет в шестнадцать раз большую детализацию, чем оригинальная область.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Suntorych

Новость ради новости, какой вообще смысл от подобных постов и этой информации?

2
BewitchingBaron

Щас таких "энтузиастов" как г"вна за баней, толку то. Ну видос 100500й про скайрим и анреал движок 5 и чо? Играть в это низзя, практической пользы от этого нет.

2
Unicorling

Щас после того как мегаскан стал платный, должно поубавится хотя бы в половину

-1
MORDORR
1
BewitchingBaron
-1
Unicorling

Блин библиотеку мегаскан с этого года сделали платным, а эти "энтузиасты" откуда то ещё умудряются сканы тянуть

-1
SERgik 777

Это где дедки жили?

-1