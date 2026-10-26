Энтузиаст выпустил нативный порт The Elder Scrolls V: Skyrim для Android на базе статической рекомпиляции

Энтузиаст Тоби Томкинсон под ником ttom795 опубликовал исходный код и готовые сборки неофициального нативного порта культовой ролевой игры The Elder Scrolls V: Skyrim для устройств под управлением Android. В отличие от привычного запуска через эмуляторы окружения Windows, данный проект опирается на статическую рекомпиляцию оригинальной версии 2011 года для ПК. Созданный транслятор переводит машинные инструкции формата x86 напрямую в нативный код архитектуры ARM64, что обеспечивает исполнение игры непосредственно на мобильном процессоре.

Этот проект является не декомпиляцией, а рекомпиляцией. По сути, это просто преобразование одного типа кода в другой, а не воссоздание оригинального исходного кода.

- Тоби Томкинсон, разработчик порта

Процедура статической конвертации затронула исполняемый файл TESV.exe и сопутствующие библиотеки d3dx9_42.dll, binkw32.dll и X3DAudio1_7.dll. За графический рендеринг отвечает модифицированная библиотека dxvk-native версии 1.9.2b, транслирующая вызовы DirectX 9 напрямую в графический интерфейс Vulkan 1.1. Работу окна, обработку сенсорного ввода и вывод базового звука обеспечивает библиотека SDL2.

Тестирование проекта проводилось на портативной консоли Retroid Pocket Duo Lite с чипом Snapdragon и графическим ядром Adreno 610. Опубликованные кадры игрового процесса демонстрируют прохождение вступительной сцены в крепости Хелген, сражения с имперцами и морозными пауками в подземельях, а также выход на открытые пространства Скайрима. Для запуска порта требуется устройство с 64-битной системой Android 9 или новее, аппаратная поддержка Vulkan 1.1, минимум 3 ГБ оперативной памяти и около 7 ГБ свободного места на накопителе.

Встроенный лаунчер приложения воспроизводит настройки оригинального графического меню с персональных компьютеров. Пользователи могут выбрать пресеты детализации от Low до Ultra, настроить фильтрацию текстур, дальность прорисовки объектов и соотношение сторон дисплея от 4:3 до 21:9. Для слабых графических ускорителей предусмотрена возможность снижения разрешения рендера вплоть до 108p с растягиванием картинки на весь экран. Управление адаптировано как под наэкранный сенсорный интерфейс, так и под внешние геймпады с раскладками Xbox или Nintendo.

В репозитории проекта отсутствуют защищенные авторским правом ресурсы Bethesda. Для формирования рабочей сборки пользователю требуется лицензионная копия игры из сервиса Steam с финальным патчем 1.9.32.0.8, с главного исполняемого файла которой предварительно снимается защита SteamStub с помощью утилиты Steamless.

В актуальном обновлении 0.21 автор оптимизировал распределение потоков по быстрым ядрам процессора, внедрил кеширование непрямых вызовов функций и ускорил считывание звуковых архивов BSA. Главной технической недоработкой проекта остается отсутствие фоновой музыки и реплик персонажей из-за неполной поддержки формата xWMA, тогда как звуковые эффекты окружения и ударов воспроизводятся в штатном режиме.