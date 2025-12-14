Энтузиаст выпустил технодемо с полным миром Skyrim на движке Unreal Engine 5.6

Поклонники ролевых игр получили возможность взглянуть на то, как мог бы выглядеть современный ремастер The Elder Scrolls V: Skyrim. Энтузиаст Грег Култхард, ранее экспериментировавший с переносом Fallout: New Vegas и The Elder Scrolls III: Morrowind на современные технологии, выпустил новую техническую демонстрацию. Проект переносит весь открытый мир пятой части свитков на актуальную версию движка Unreal Engine 5.6.

Демонстрация активно использует технологию глобального освещения Lumen, что позволяет добиться гораздо более реалистичной картинки по сравнению с оригинальным движком студии Bethesda. Автору удалось свести к минимуму внезапное появление объектов на горизонте и избавиться от подергиваний изображения при исследовании локаций. Пользователям доступен выбор между тремя наборами текстур высокого разрешения, среди которых Vanilla, AllInOne и Digital Dreams. По мнению первых тестеров, набор AllInOne обеспечивает наилучшее визуальное восприятие, значительно превосходя оригинальные ассеты по качеству.

Разработчик подчеркивает, что данный релиз является исключительно технической демонстрацией возможностей движка, а не полноценной игрой. В проекте полностью отсутствуют неигровые персонажи, система заданий и боевые механики. Пользователи могут лишь свободно перемещаться по карте мира, изучая знакомые локации в новом графическом исполнении.

Проект отличается высокими системными требованиями, которые оказались серьезнее, чем у предыдущих работ автора. Тестирование на конфигурации с процессором AMD Ryzen 9 7950X3D и видеокартой NVIDIA RTX 5090 показало, что в нативном разрешении 4K на ультра-настройках производительность составляет около 37-42 кадров в секунду. Для достижения стабильных 60 кадров потребовалось снизить настройки графики до уровня Epic. Комфортный геймплей на максимальных настройках графики без компромиссов возможен в разрешении 1440p. Скачать сборку можно через Discord сервер разработчика.