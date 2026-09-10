Это не шутка: IKEA выпустила бесплатный мод для Skyrim - говорящий стеллаж, озвученный актером Мэттом Берри

В The Elder Scrolls 5: Skyrim одной из наиболее серьезных проблем бывает ситуация, когда после долгожданной победы над могущественным противником и обыска его тела игрок внезапно обнаруживает, что несет слишком много предметов и не может передвигаться. К счастью, компания IKEA прибыла в Тамриэль, чтобы решить эту проблему.

IKEA выпустила официальный мод под названием Kallax Storageborn, который добавляет в игру разумный стеллаж по имени Каллакс в качестве компаньона. И самое примечательное: стеллаж озвучил звезда сериала "Чем мы занимаемся в тени" Мэтт Берри.

Мод бесплатно доступен через систему Creations в Skyrim на Xbox и PC. Квест запускается, когда игрок становится перегружен. Драконорожденного отправляют в древнее подземелье, где нужно собрать детали для загадочного Каллакса. После сборки и получения магического ключа-шестигранника стеллаж оживает и начинает разговаривать с игроком гулким голосом Берри.

Каллакс - не просто ходячая реклама IKEA. Он может сопровождать игрока в приключениях и хранить излишки добычи, причем предметы будут реально отображаться на полках в игровом мире. Также мод добавляет новый крик, позволяющий призвать стеллажа в любой момент - для этого Драконорожденный кричит: "Икеа!"

Модификация также включает в себя полноценную сюжетную линию, посвященную Каллаксу и его таинственному прошлому, в которой игроки помогают ему восстановить фамильные реликвии и воспоминания. В игре есть два подземелья в стиле IKEA, битва с боссом-големом, а также новое снаряжение, включая оружие в виде шестигранного ключа и Шлем-фрикадельку.

Это очевидный маркетинговый ход, но настолько проработанный, что игроки в Skyrim вполне могут захотеть его попробовать. Вряд ли это заставит толпы людей бежать в ближайшую IKEA за стеллажом Kallax. Но шлем-фрикадельку они точно захотят.