Этот мод для Skyrim VR превращает ролевую игру Bethesda в Call of Duty ©

Моддер MixedMartialArtist выпустил удивительный новый мод для Skyrim VR, который превращает ролевую игру Bethesda в игру Call of Duty. Этот мод полностью изменит то, как вы играете в Skyrim VR.

Если говорить более подробно, этот мод добавляет в игру две полуавтоматические винтовки, две винтовки с продольно-скользящим затвором, одну штурмовую винтовку, два пистолета-пулемета, два ручных пулемета и одну ракетную установку.

По словам моддера, каждое из этих видов оружия будет иметь разную скорость перезарядки, размер магазина, скорострельность, урон, критический урон, отдачу, мобильность и снижение урона на расстоянии.

В виртуальной реальности вы также сможете прицеливаться из каждого оружия. Однако для того, чтобы эти железные прицелы были выровнены, вам необходимо установить VRIK с ручной шкалой, установленной на 1,0. Кроме того, вы можете отключить автоматическое прицеливание, чтобы сделать ваши выстрелы более последовательными.

Вы можете скачать мод отсюда.