Этот мод возвращает вампирам Скайрима былую славу ©

Возможность стать вампиром появилась в играх серии Elder Scrolls еще в Daggerfall, но расширение Dawnguard для Skyrim было ориентировано именно на солнечных уклонистов - оно позволяло вам стать повелителем вампиров, меняющим облик, или охотником на вампиров с арбалетом. Возможно, вы не знаете, что это дополнение также в некоторой степени порезало вампиров.

Dawnguard уменьшил урон, наносимый несколькими разновидностями вампиров, отключил перк, позволяющий вампирам уровня босса игнорировать определенный процент брони при использовании булав, а также изменил показатели морозостойкости и огнестойкости всех вампиров. Более того, эффект от достижения четвертой стадии вампиризма, когда вас начинают "ненавидеть и бояться", был уменьшен. NPC больше не будут нападать на вампира на четвертой стадии, только если он находится в форме Повелителя вампиров или питается.

Мод Bloodhunt - Cut Vampire Content Restoration от ssocialanxiety отменяет некоторые из этих изменений, а также позволяет использовать пару неиспользуемых способностей вампиров, которые были найдены в файлах Dawnguard: Vampiric Strength дает кровососам прибавку к урону безоружным, а Dread Cloak наделяет вампиров третьей стадии дамажащей аурой раз в день.

Более того, Bloodhunt делает слабость вампиров к солнечному свету немного более разумной. В Skyrim 5 часов утра считается рассветом, хотя еще темно. Bloodhunt сдвигает время на час назад, а это значит, что у вас будет время до 6 утра, и вам придется ждать до 8 вечера. Кроме того, в ней улучшено действие Vampiric Drain, а также исправлена ошибка, из-за которой Drain Life наносила меньший урон, если у вас в компаньонах была любимая спутница всех клыкастых Серана.

В качестве бонуса Bloodhunt возвращает NPC-вампирам их старую одежду, которая была основана на обычной одежде персонажей, а не на униформе вампирских доспехов и вампирских мантий, которые, очевидно, рассылались по почте всем жителям провинции, поймавшим Сангвинаре Вампирис. Даже если вы не планируете стать дракулой в следующий раз, когда будете играть в Skyrim, это достойное дополнение.

Bloodhunt не является радикальной переделкой, как некоторые другие моды на вампиризм в Skyrim, но это хороший пример того, как мод "ваниль плюс" может улучшить прохождение игры.