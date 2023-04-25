The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
9.4 23 632 оценки

Фанат Skyrim воссоздал стальной меч из пенопласта

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R_Mor
Новости

Один талантливый поклонник Skyrim сделал невероятную копию стального меча из пенопласта.

Пользователь Reddit под ником SkylineStars поделился на сабреддите Skyrim своим творением - невероятной репликой стального меча, который можно найти в игре. Сделанный полностью из пенопласта, SkylineStars сумел перенести одно из культовых оружий Skyrim в реальный мир.

Огромное количество деталей, которые SkylineStars смог воплотить в своем творении, является одной из самых впечатляющих частей этой реплики, особенно если учесть, что меч сделан из пенопласта. Эфес меча является точным воссозданием, начиная от специфической формы рукояти и заканчивая замысловатым узором на перекрестье гарды.

Очень приятно видеть, что даже спустя десять лет Skyrim по-прежнему пользуется огромной любовью поклонников. Несомненно, Skyrim по-прежнему нравится многим геймерам, независимо от того, является ли человек старым или новым фанатом. При такой большой фанатской базе неизбежно, что некоторые из этих фанатов решат почтить игру таким образом, чтобы продемонстрировать свои собственные таланты. SkylineStars удалось создать великолепное произведение искусства. Главное не махать им при сильном ветре.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Limgrave

Никогда такого не было и вот опять

4
TAPAKAH222

Из пенопласта же! Такого раньше не было. Ждём новости про поделки школьников из бумаги на уроках труда.

5
KrolikAlkogolik TAPAKAH222

Создал живую женщину из резины.

2
Destroited KrolikAlkogolik

в наше время я бы даже этому не удивился

0