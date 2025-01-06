ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 33 402 оценки

Художник отправился в виртуальное турне по The Elder Scrolls 5: Skyrim на Unreal Engine 5

butcher69
Новости

Мир The Elder Scrolls 5: Skyrim продолжает вдохновлять творцов на эксперименты. Художник Лео Торрес перенёс культовые локации из игры Bethesda в современный движок Unreal Engine 5 и организовал виртуальное мировое турне.

Используя версию UE5.4 и видеокарту GeForce RTX 3090, Торрес несколько лет работал над воссозданием знакомого мира с новейшей графикой. Недавно он опубликовал видеозапись прогулки по обновлённым локациям, демонстрируя их в дневное и ночное время «глазами» игрока. Но мир выглядит немного пустым из-за отсутствия NPC.

Винтерхолд из The Elder Scrolls V: Skyrim воссоздали на движке Unreal Engine 5

Работы Лео Торреса подчёркивают потенциал современных технологий, таких как Unreal Engine 5, в создании фотореалистичных миров.

-4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Аристов--Черный

Солитьюд хорош. А вообще хорошая идея делать новые локации вдохновлённые оригиналом, чем тупо копировать карту из Скайрима на другой движок. Жаль что всё это лишь демки и играми никогда не станут:(

1
MrDork

Не нужон этот ваш UE5

1
Абдула Ибн Ебн Еб

Скайримушка..

0
Пользователь ВКонтакте

Ещё бы видео сюда кидали а то смысл пропадает постов // Илья Наумов

-2