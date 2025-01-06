Художник отправился в виртуальное турне по The Elder Scrolls 5: Skyrim на Unreal Engine 5

Мир The Elder Scrolls 5: Skyrim продолжает вдохновлять творцов на эксперименты. Художник Лео Торрес перенёс культовые локации из игры Bethesda в современный движок Unreal Engine 5 и организовал виртуальное мировое турне.

Используя версию UE5.4 и видеокарту GeForce RTX 3090, Торрес несколько лет работал над воссозданием знакомого мира с новейшей графикой. Недавно он опубликовал видеозапись прогулки по обновлённым локациям, демонстрируя их в дневное и ночное время «глазами» игрока. Но мир выглядит немного пустым из-за отсутствия NPC.

Работы Лео Торреса подчёркивают потенциал современных технологий, таких как Unreal Engine 5, в создании фотореалистичных миров.