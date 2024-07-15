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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 31 201 оценка

Художник порадовал фанатов Skyrim демонстрацией Морфала на Unreal Engine 5

butcher69
Новости

Художник Лео Торрес поделился видеороликом, демонстрирующим масштабный ремейк города Морфала из The Elder Scrolls V: Skyrim на движке Unreal Engine 5.4. Это видео даст вам представление о том, как может выглядеть современный ремейк Skyrim.

Для тех, кто не знает, "Реальные масштабы" Skyrim - это проект, призванный показать, как выглядели бы города Тамриэля, если бы они были более реалистичными и соответствовали лору игры. В рамках этого проекта, Торрес уже показал несколько локаций. Например, Черный Предел или город Маркарт.

Для воссоздания Морфала художник использовал смесь различных моделей и деталей, сделанных на заказ. Торрес создал эти детали с помощью Blender и добавил текстуры с помощью Mixer. Художник также использовал Nanite для всех моделей и растений, а Lumen - для освещения и отражений. Торрес выполнил рендеринг сцены в Unreal Engine 5.4 на NVIDIA GeForce RTX 3090.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
sergeu78

как фильм.

0
Кей Овальд

Выглядит довольно круто.

0
Ой извините

Красивое. Надеюсь, Ведьмак 4 будет так выглядеть. Хотя бы почти так.

0
KOCMOC42

Нихера не видно, всё темно

0
XalimoV

Ну скорее не современный ремейк Skyrim а если бы игру разрабатывала Юбисовт.

-3
Пользователь ВКонтакте

Смута как никогда прекрасна // Сыч Семпай

-3