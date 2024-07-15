Художник порадовал фанатов Skyrim демонстрацией Морфала на Unreal Engine 5

Художник Лео Торрес поделился видеороликом, демонстрирующим масштабный ремейк города Морфала из The Elder Scrolls V: Skyrim на движке Unreal Engine 5.4. Это видео даст вам представление о том, как может выглядеть современный ремейк Skyrim.

Для тех, кто не знает, "Реальные масштабы" Skyrim - это проект, призванный показать, как выглядели бы города Тамриэля, если бы они были более реалистичными и соответствовали лору игры. В рамках этого проекта, Торрес уже показал несколько локаций. Например, Черный Предел или город Маркарт.

Для воссоздания Морфала художник использовал смесь различных моделей и деталей, сделанных на заказ. Торрес создал эти детали с помощью Blender и добавил текстуры с помощью Mixer. Художник также использовал Nanite для всех моделей и растений, а Lumen - для освещения и отражений. Торрес выполнил рендеринг сцены в Unreal Engine 5.4 на NVIDIA GeForce RTX 3090.