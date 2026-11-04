Художники Bethesda действительно пытались уместить 7000 ступеней в Skyrim, но за тролля на пути они не отвечают

В рамках празднования юбилея Bethesda разработчики поделились любопытными подробностями создания культовой The Elder Scrolls 5: Skyrim. Заместитель арт-директора Дэн Ли признался, что во время работы над геометрией Глотки Мира он на полном серьезе пытался буквально перенести в игру легендарные «Семь тысяч ступеней», ведущие к монастырю Высокого Хротгара.

В лоре вселенной паломнический путь начинается в деревне Айварстед, однако внимательные игроки давно подсчитали, что на склоне горы высечено всего около 700 видимых каменных ступеней, а весь подъем занимает примерно 2400 шагов персонажа. Как выяснилось, авторы изначально хотели сделать подъем дотошно достоверным, но столкнулись с сильными ограничениями масштаба карты:

Я всегда стараюсь быть максимально верным лору и реальной жизни, поэтому сделал всё возможное, чтобы уместить все 7000 ступеней на этой исторической тропе. Однако в моей самой удачной попытке лестница уходила далеко за пределы Айварстеда, несколько раз огибала весь горный массив и заканчивалась аж в заснеженной тундре неподалеку от Вайтрана. Оказалось, что семь тысяч — это чертовски много!

Кстати, расстановкой врагов занимался не я, так что никакой ответственности за того самого Ледяного тролля, испортившего жизнь стольким игрокам, я не несу.

— вспоминает художник.

Дэн Ли отвечал за визуальный дизайн, наполнение окружения, эффекты метели и силуэт Глотки Мира с разных точек горизонта. В итоге от идеи честного размещения семи тысяч плит пришлось отказаться. Как и в большинстве игр с открытым миром, пространства в Скайриме сжаты ради динамики, чтобы путешествие к Седобородым оставалось насыщенным приключением, а не рутинным многочасовым марафоном.