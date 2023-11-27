Игрок The Elder Scrolls 5: Skyrim "убил всё, что можно было убить" в игровом мире

Пользователь убил всех NPC в The Elder Scrolls V: Skyrim, сделав пейзажи игры Bethesda совершенно пустынными, и набрал 5400 убийств людей и животных в процессе зачистки.
В ожидании новостей о The Elder Scrolls 6, которая все еще находится на ранних стадиях разработки, кто-то решил немного развлечься в ожидании, поставив перед собой очень конкретную и довольно тревожную цель: убить все, что движется в Скайриме.
Подвиг был совершен, и статистика получилась весьма впечатляющей: 3310 убитых людей, 693 животных, 401 существо, 947 нежити, 55 даэдра и 98 автоматонов. Настоящая бойня, которая к тому же принесла пользователю 267 000 золотых монет. Любимым оружием игрока оказался Dawnbreaker, предназначенное для борьбы со злом, что делает подобный геноцид несколько ироничным.
Как уже говорилось, работа над The Elder Scrolls 6 находится на ранней стадии, и пройдет еще немало времени, прежде чем мы узнаем подробности о долгожданной новой главе серии Bethesda, которая, тем не менее, должна стать следующим проектом в списке.
Учитывая масштабы и амбиции Skyrim, в который, что неудивительно, до сих пор играет множество поклонников, можно только представить, насколько масштабной, насыщенной и многогранной будет The Elder Scrolls 6. И сколько NPC можно будет убить на ее карте.
лож звиздёж и провокация, в таком случае в игре надо отключить генерацию случайных НПС т.к. генератор случайных НПС и животных создаёт случайных прохожих/животных при пеших походах по карте
Что вы наделали?! Зачем вы его разоблачили? До этого все его воспринимали как героя.
По-моему каждый кто играл, это делал. Совершенно не выдающееся достижение.
Да, многие так делали, ничего выдающегося. Но, я так не делал.
Так это обычные 15 минут игры, когда устанавливаешь большой мод на заклинания и хочешь все их протестировать...
killall не?
не. эта команда уничтожает только тех, кто в радиусе видимости
было бы желание...
могёть быть ;)
С учётом возрождения стражников и бандитов- монстров в мире. Убить всех он никогда не сможет
5120 х 2160
Я тоже как то раз чёт так задолбался и решил наконец то покончить с этим и поубивать там всех и удалить Скайрим.Но после как посмотрел на все эти современные унылые РПГ и передумал.Создал свою сборку и иногда устанавливаю квестовые моды и кайфую.По сей день нет лучшей РПГ чем Скайрим ! Просто не стоит в нём постоянно торчать и всё будет замечательно )
Вот это я понимаю прошел игру на все 100 % ни оставив там ничего. Это вам ни Сралфилд где нечем заняться.
Можешь также в Старфилде всех убивать.
Скайрим круче за то и интереснее.
что там что там всех не убить квестовые персонажи не дохнут