Игрок The Elder Scrolls 5: Skyrim "убил всё, что можно было убить" в игровом мире

Пользователь убил всех NPC в The Elder Scrolls V: Skyrim, сделав пейзажи игры Bethesda совершенно пустынными, и набрал 5400 убийств людей и животных в процессе зачистки.

В ожидании новостей о The Elder Scrolls 6, которая все еще находится на ранних стадиях разработки, кто-то решил немного развлечься в ожидании, поставив перед собой очень конкретную и довольно тревожную цель: убить все, что движется в Скайриме.

Подвиг был совершен, и статистика получилась весьма впечатляющей: 3310 убитых людей, 693 животных, 401 существо, 947 нежити, 55 даэдра и 98 автоматонов. Настоящая бойня, которая к тому же принесла пользователю 267 000 золотых монет. Любимым оружием игрока оказался Dawnbreaker, предназначенное для борьбы со злом, что делает подобный геноцид несколько ироничным.

Как уже говорилось, работа над The Elder Scrolls 6 находится на ранней стадии, и пройдет еще немало времени, прежде чем мы узнаем подробности о долгожданной новой главе серии Bethesda, которая, тем не менее, должна стать следующим проектом в списке.

Учитывая масштабы и амбиции Skyrim, в который, что неудивительно, до сих пор играет множество поклонников, можно только представить, насколько масштабной, насыщенной и многогранной будет The Elder Scrolls 6. И сколько NPC можно будет убить на ее карте.