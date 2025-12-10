ЧАТ ИГРЫ
Игроки раскритиковали Switch 2-версию Skyrim, поскольку она страдает от ужасной задержки ввода

monk70 monk70

Если есть две вещи, которыми Bethesda известна больше всего, помимо множества отличных RPG, это бесчисленное количество переизданий Skyrim и то, что её игры полны багов и ошибок. Забавно, что разработчикам удалось сделать и то, и другое одновременно с новой версией The Elder Scrolls 5: Skyrim – Anniversary Edition для Switch 2.

Skyrim добралась до Switch 2 в виде юбилейного издания

Вчера состоялся неожиданный релиз версии Skyrim для Switch 2, и сообщения в социальных сетях указывают на то, что фанаты не в восторге от неё. Хотя Bethesda заявляла, что эта версия будет отличаться улучшенной производительностью, более быстрой загрузкой и повышенным разрешением по сравнению с версией для Switch 1, игроки говорят, что эти преимущества незначительны, и есть более серьёзные проблемы.

Недовольные пользователи Reddit написали:

Мало того, что графика лишь немного лучше, а частота кадров по-прежнему 30 кадров в секунду (что за чертовщина?), так ещё и задержка после каждого ввода составляет почти секунду. Я знал, что Bethesda никогда не отличалась хорошей оптимизацией, но это просто абсурдно плохая попытка. Честно говоря, я бы предпочёл играть в версию для Switch 1, по крайней мере, она не была такой тормозящей.
Задержка ввода ужасна. Я действительно не могу играть в игру в её нынешнем состоянии. Ни в портативном, ни в стационарном режиме. Это делает игру по-настоящему неиграбельной.
Версия для Switch 2 является просто менее производительной версией Skyrim для Switch 1? Это и есть улучшение? Я играю прямо сейчас, и, вау, чёрт возьми, эта штука работает как часы, это даже впечатляет.

Другие жалуются на неудобство доступа к порту, если у вас уже есть юбилейное издание для Switch 1.

Во-первых, если у вас есть физическая копия игры и DLC AE, вам нужно вручную удалить всё (и значок игры), а затем заново загрузить базовую игру без DLC AE, чтобы получить доступ к бесплатному обновлению из главного меню игры. Самое лучшее — это то, что моя игра вылетает менее чем через 10 минут. Чистый опыт Bethesda.

Bethesda публично не комментировала эти критические замечания, поэтому нам остаётся только ждать и смотреть, сможет ли компания что-нибудь улучшить в будущем обновлении.

Kenn1y

Там же не используется генерация кадров, откуда задержки?

ratte88

Задержка в развитии наверное. Свич + переиздание игры 15-летней давности.

SoRaS3

Кто-то вообще делал тестирование продукта перед выпуском на рынок?!

Massive Talent

Тодд

SoRaS3 Massive Talent

Он сейчас занят. Делает очередной хвалебный трейлер Индианы. ))

Massive Talent SoRaS3

У него есть брат-близнец, который тестит игры и позирует для мемчиков

TheNikolay00
частота кадров по-прежнему 30 кадров в секунду (что за чертовщина?)

Это он типа жалуется, какого hpeна на моей мощной консоли 30фпс?😂

FumblingLysanias
страдает от ужасной задержки ввода

Это просто маскировка остальных ужасных нюансов порта 🤣

altair_nur

Так там процессор немощный, пусть спасибо скажет, что хоть до 30 к/с

CRAZY rock GAME

За то потом говорят наше консоль лучшая на рынке, вы Нинтендо в своем репертуаре 👍, такие же проблемы и с Shadows

Артур Деменко

А что на этом свиче 2 идет нормально ? Кроме бананзы

DezkQ

она тоже не идёт ) Там ФСР1, который коробит картинку )

Gridon

Тодд продал баги 2011 года по фуллпрайсу а гои прогрелись и теперь бегут жаловаться в интернет на 30 кадров. Любители портатива должны страдать молча.