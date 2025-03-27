Многие классные вещи в Skyrim появились благодаря свободе - авторы делали что хотели, даже если это было "не по графику"

Разработка Skyrim велась совсем не так, как Bethesda подходит к своим ролевым играм сейчас. Один из бывших разработчиков с любовью вспоминает "свободу делать то, что хочешь", которая привела к появлению "многих замечательных вещей" в культовой пятой игре Elder Scrolls.

В интервью PC Gamer на конференции Game Developers Conference этого года бывший разработчик Bethesda Нейт Пуркейпил, работавший художником по миру Skyrim, рассказывает о менее строгом подходе к созданию ролевой игры 2011 года, отмечая, что "у нас было довольно много свободы действий". Он указывает на подземный город Чёрный Предел, который "совсем не вписывался в график", и объясняет: "Мы просто как бы сделали это на стороне и вставили в игру".

Аналогично, добавление в RPG оборотней, которые в начале были "просто чуваками с собачьими головами", - результат побочного проекта разработчика, который "взял на себя труд сделать это потрясающим". Он продолжает: "Многие замечательные вещи в Skyrim появились благодаря свободе делать то, что хочешь, в отличие от игр с "чеклистом дизайна" и "дизайном по заказу"".

Однако, судя по всему, такой стиль разработки в Bethesda не прижился, поскольку, по мнению Пуркейпила, в современной версии студии "за такое можно получить неприятности". Он предполагает, что это может быть связано с тем, что студия значительно расширилась с тех давних времен, отмечая, что в команде из 500 человек будет "беспорядок", если "все будут так делать". Он продолжает: "Но когда в команде 100 человек? Это гораздо более управляемо, и именно отсюда появляется множество интересных вещей".

Пуркипайл покинул Bethesda в 2021 году, когда Starfield еще находилась в разработке. И хотя он не может с уверенностью говорить о текущем подходе к разработке, поскольку студия продолжает работу над The Elder Scrolls 6, проработав в ней около 14 лет, можно с уверенностью сказать, что он имеет очень хорошее представление о том, как все устроено. Остается надеяться, что следующая Elder Scrolls, когда она наконец выйдет, сможет передать то волшебство, которое так великолепно получилось у Skyrim.