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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 33 578 оценок

Мод для Skyrim, вдохновленный Hearts of Stone из The Witcher 3, добавляет 20 дополнительных часов к квестовой линии

Serious Ash
Новости

В мире Skyrim существует множество увлекательных модификаций, и одна из них, которая уже стала настоящим хитом, недавно получила значительное обновление, превратившись в настоящий шедевр. Этот мод называется Death Consumes All и был вдохновлён захватывающим дополнением Hearts of Stone к игре The Witcher 3.

Возможно, вы уже знакомы с оригинальной версией Death Consumes All, которая была выпущена в 2020 году и с тех пор набрала более 100 000 загрузок на Nexus Mods. Люди, которые оценили 10-часовую разветвлённую и полностью озвученную квестовую линию, созданную Anbeegod.

С тех пор разработчик активно трудился над новой версией мода, который значительно расширит основной сюжет и увеличит его продолжительность примерно до 30 часов. Недавно мод был выпущен под названием «Death Consumes All – DLC Quest Mod (Revamped)».

Однако в этой новой версии мода произошли значительные изменения. Anbeegod отмечает, что они «полностью переработали большинство оригинальных квестов, чтобы сделать их более увлекательными и интересными». Кроме того, были добавлены «новые квесты с захватывающим сюжетом и разнообразными возможностями выбора».

Также были улучшены такие аспекты, как озвучка, так как общее количество диалоговых строк в моде увеличилось на тысячу.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
rohha

Осталось дождаться перевода на новую версию, так как на старую уже сделали.

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