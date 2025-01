Мод для Skyrim, вдохновленный Hearts of Stone из The Witcher 3, добавляет 20 дополнительных часов к квестовой линии

В мире Skyrim существует множество увлекательных модификаций, и одна из них, которая уже стала настоящим хитом, недавно получила значительное обновление, превратившись в настоящий шедевр. Этот мод называется Death Consumes All и был вдохновлён захватывающим дополнением Hearts of Stone к игре The Witcher 3.

Возможно, вы уже знакомы с оригинальной версией Death Consumes All, которая была выпущена в 2020 году и с тех пор набрала более 100 000 загрузок на Nexus Mods. Люди, которые оценили 10-часовую разветвлённую и полностью озвученную квестовую линию, созданную Anbeegod.

С тех пор разработчик активно трудился над новой версией мода, который значительно расширит основной сюжет и увеличит его продолжительность примерно до 30 часов. Недавно мод был выпущен под названием «Death Consumes All – DLC Quest Mod (Revamped)».

Однако в этой новой версии мода произошли значительные изменения. Anbeegod отмечает, что они «полностью переработали большинство оригинальных квестов, чтобы сделать их более увлекательными и интересными». Кроме того, были добавлены «новые квесты с захватывающим сюжетом и разнообразными возможностями выбора».

Также были улучшены такие аспекты, как озвучка, так как общее количество диалоговых строк в моде увеличилось на тысячу.