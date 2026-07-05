Мод, превращающий Skyrim в игру Studio Ghibli завершён - обновлены все ландшафты и города

В декабре 2025 года впервые сообщалось о моде для Skyrim, который превращает ролевую игру от Bethesda в игру Studio Ghibli. С тех пор моддер усердно работал над ним. И, судя по всему, мод завершён, охватывая все ландшафты и города игры.

В настоящее время существует два AIO-мода, которые необходимо скачать, чтобы преобразить всю игру. Первый охватывает ландшафты Skyrim. Он включает текстуры для деревьев, травы, камней, растений, дорог и многого другого. Второй мод охватывает все города, фермы, подземелья, форты, быт и многое другое в Скайриме. Скачать их можно здесь и здесь.

В целом, эти два мода позволят вам взглянуть на Скайрим с совершенно другим художественным стилем. Кому-то он не понравится, кому-то — наоборот.