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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 816 оценок

Мод, превращающий Skyrim в игру Studio Ghibli завершён - обновлены все ландшафты и города

monk70 monk70

В декабре 2025 года впервые сообщалось о моде для Skyrim, который превращает ролевую игру от Bethesda в игру Studio Ghibli. С тех пор моддер усердно работал над ним. И, судя по всему, мод завершён, охватывая все ландшафты и города игры.

В настоящее время существует два AIO-мода, которые необходимо скачать, чтобы преобразить всю игру. Первый охватывает ландшафты Skyrim. Он включает текстуры для деревьев, травы, камней, растений, дорог и многого другого. Второй мод охватывает все города, фермы, подземелья, форты, быт и многое другое в Скайриме. Скачать их можно здесь и здесь.

В целом, эти два мода позволят вам взглянуть на Скайрим с совершенно другим художественным стилем. Кому-то он не понравится, кому-то — наоборот.

ПК 316 Трейлеры 97
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4
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