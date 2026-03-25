The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 574 оценки

Мод SkyUI для Skyrim вернулся после девяти лет, получив крупное обновление и став полностью открытым

Serious Ash

В 2017 году, когда вышла Skyrim Special Edition, вышло последнее обновление SkyUI. После этого мод был оставлен без внимания. Несмотря на то что прошло много времени, он по-прежнему оставался самым популярным решением для улучшения совместимости сложного интерфейса игры с компьютерами. Однако со временем некоторые пользователи начали устанавливать другие модификации, чтобы преодолеть его ограничения.

Skyrim SE-AE "SkyUI" [v6.4]

В последнем обновлении, версии SkyUI 6, были сняты некоторые ограничения. Ряд модов, которые пользователи применяли для улучшения интерфейса SkyUI, теперь интегрированы в него. Это устраняет необходимость их отдельного поиска. Обновление также совместимо с другими модификациями, что гарантирует отсутствие конфликтов.

Мод теперь совместим со всеми версиями Skyrim Special Edition, от 1.5 и до последней. Он автоматически подстраивается под любое соотношение сторон монитора, включая 32:9, 21:9 и 4:3.

Теперь каждый, кто хочет помочь проекту, может отправлять свои идеи напрямую. Они будут включены в основной мод.

Один из самых любимых модов вернулся с обновкой спустя девять лет.

ПК
Комментарии:  3
WarCraf4er

Единственный мод который нужен обязательно и без которого играть практически не возможно

FairUlu

Слышь, сыграй в Скайрим (с) ещё

sa1958

Ну вот наконец, то что было нужно.

