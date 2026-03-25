Мод SkyUI для Skyrim вернулся после девяти лет, получив крупное обновление и став полностью открытым

В 2017 году, когда вышла Skyrim Special Edition, вышло последнее обновление SkyUI. После этого мод был оставлен без внимания. Несмотря на то что прошло много времени, он по-прежнему оставался самым популярным решением для улучшения совместимости сложного интерфейса игры с компьютерами. Однако со временем некоторые пользователи начали устанавливать другие модификации, чтобы преодолеть его ограничения.

В последнем обновлении, версии SkyUI 6, были сняты некоторые ограничения. Ряд модов, которые пользователи применяли для улучшения интерфейса SkyUI, теперь интегрированы в него. Это устраняет необходимость их отдельного поиска. Обновление также совместимо с другими модификациями, что гарантирует отсутствие конфликтов.

Мод теперь совместим со всеми версиями Skyrim Special Edition, от 1.5 и до последней. Он автоматически подстраивается под любое соотношение сторон монитора, включая 32:9, 21:9 и 4:3.

Теперь каждый, кто хочет помочь проекту, может отправлять свои идеи напрямую. Они будут включены в основной мод.

