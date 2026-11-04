Моддер превращает Skyrim в глобальную феодальную стратегию с политикой и динамической сменой ярлов

Энтузиаст под ником SethSaidThat, недавно выпустивший масштабную экономическую модификацию Estates of Skyrim, представил первые кадры своего нового амбициозного проекта под названием Skyrim Kings. Разработка призвана кардинально переработать базовые механики ролевой игры от Bethesda и превратить северную провинцию Тамриэля в полноценную феодальную стратегию с дипломатией, интригами и войной за престол в духе серии Crusader Kings.

В основе проекта лежит глобальная интерактивная карта Скайрима, на которой отображаются все существующие владения, лорды и ярлы. Каждый правитель наделен уникальным набором характеристик, среди которых значатся дипломатическое красноречие, полководческие навыки, богатство, скрытность, познания в лоре и боевая мощь. Персонажи руководствуются собственными симпатиями и антипатиями, вступают во вражду, заключают союзы и плетут заговоры за спиной соперников.

Модификация полностью изменит привычный игровой процесс. При прохождении сюжета параллельно с глобальной картой придется внимательно следить за тем, кто погибает, а кто остается в живых.

- SethSaidThat, автор модификации

Симуляция мира функционирует в реальном времени параллельно с действиями главного героя. Каждый прожитый день в самой игре приравнивается к суткам на стратегической карте. В хронике событий непрерывно фиксируются происшествия со всего региона: перемещения пограничных камней между землями, охотничьи походы и династические браки. Например, в ходе демонстрации Ульфрик Буревестник заключил союз с ярлом Рифтена Лайлой Законницей через свадьбу, что привело к объединению их сил против соседних владений.

Одной из ключевых особенностей системы выступает механизм престолонаследия и постоянной смерти правителей. Если ярл погибает на поле боя или в результате заговора, он навсегда исчезает из игрового мира, а его трон занимает преемник без нарушения цепочек квестов. Игроку также доступно формирование собственного совета во фракции, куда входят управитель, военачальник, глашатай, мастер шпионов и придворный маг. Каждая должность требует опытного соратника, влияющего на показатели обороны, доходность владений и эффективность скрытых операций.

Skyrim Kings создается в связке с предыдущей работой автора под названием Estates of Skyrim, вышедшей в конце октября 2026 года. Та модификация превратила 9 стандартных домов персонажа и сторонние крепости вроде Хьертестен-Холл и замка Мортум в живые поместья с наемными работниками, караванами снабжения и строительством десятков интерактивных объектов. В новой стратегии все подконтрольные игроку поместья и лагеря наемников из фреймворка Warband служат опорными пунктами для сбора армий и выплаты ежедневного жалования рекрутам.

На текущий момент проект находится на стадии раннего альфа-тестирования. Разработчик продолжает полировать стабильность скриптов, переносить портреты знати и настраивать военные столкновения армий на открытой местности перед публичным релизом.