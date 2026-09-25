Моддер продемонстрировал технологию, аналогичную NVIDIA Reflex 2, в The Elder Scrolls V: Skyrim

Моддер под ником PureDark опубликовал видео, демонстрирующее технологию «frame warping» (деформация кадра) в The Elder Scrolls V: Skyrim. Это та же технология, которую будет использовать NVIDIA Reflex 2. Таким образом, мы можем получить представление о том, как Skyrim будет выглядеть и ощущаться с внедрением NVIDIA Reflex 2.

Как уже упоминалось, ключевой особенностью Reflex 2 является именно frame warping. Эта технология делает игру гораздо более отзывчивой, позволяя быстрее прицеливаться и реагировать на происходящее. Принцип её работы заключается в следующем: система берет актуальные данные о положении камеры от центрального процессора и корректирует последний кадр, сформированный графическим процессором, чтобы привести его в соответствие с этими данными. Процесс происходит непосредственно перед выводом кадра на экран, благодаря чему последние движения мыши отображаются мгновенно.

Компания NVIDIA анонсировала Reflex 2 в январе 2025 года. Однако с тех пор она хранит молчание и не демонстрировала никаких материалов по этому проекту. Прошло уже больше года, но не появилось ни одной новости или обновления. Вполне возможно, что разработка Reflex 2 была прекращена.

Стоит отметить, что данный мод, имитирующий работу Reflex 2, недоступен для скачивания. Тем не менее, в октябре 2025 года PureDark представил техническую демоверсию, которую можно загрузить по этой ссылке.