Моддер запустил классический DOOM внутри The Elder Scrolls 5: Skyrim

Моддер под псевдонимом Caffs выпустил первую публичную бета-версию экспериментального проекта SkyDoom. Модификация переносит классический шутер DOOM в фэнтезийный мир The Elder Scrolls 5: Skyrim, позволяя расправляться со стражниками, драконами и бандитами при помощи арсенала Палача Рока.

Разработка началась под впечатлением от проекта SkyCraft создателя chasmlol, показавшего возможность запуска элементов Minecraft в мире северной провинции Тамриэля. Автор SkyDoom использовал языковую модель ChatGPT для написания программной части методом проб и ошибок. В основе технического решения лежит модифицированный билд движка Chocolate Doom, фреймворк SKSE и разделяемая память, через которую данные об оружии, боезапасе и интерфейсе синхронизируются с клиентом ролевой игры.

После публикации первых видеороликов игроки заподозрили автора в обмане, посчитав кадры сгенерированным видеорядом или монтажом поверх геймплея. Чтобы доказать работоспособность кода, разработчик открыл общий доступ к релизу на платформе GitHub.

Хочется верить, что теперь пользователи перестанут считать этот ролик фейком нейросетей.

- Caffs, создатель модификации SkyDoom

В тестовой версии v0.1.0-beta доступны все 7 базовых видов вооружения шутера, среди которых присутствуют пистолет, дробовик, пулемет, ракетница, плазменная винтовка и BFG. На экран выводится оригинальный интерфейс DOOM с индикаторами здоровья, брони и классическим портретом протагониста, реагирующим на получение урона. Попадания из ракетницы сопровождаются физикой отбрасывания и рэгдоллом на движке Skyrim, а уничтоженные противники оставляют на земле двухмерные коробки с патронами, сферы брони и аптечки.

Проект не содержит защищенных авторскими правами ресурсов и требует наличия легальных версий обеих игр в магазине Steam. Модификация протестирована на сборке Skyrim Anniversary Edition версии 1.7.104.0 с расширением SKSE 2.3.1, а также наборе DOOM + DOOM 2. Плагин автоматически находит оригинальный архив DOOM.WAD в библиотеке пользователя, исключая необходимость ручной возни с файлами. Дополнительно понадобится утилита Address Library for SKSE Plugins.

Текущий билд имеет технические ограничения вроде мелких графических дефектов прозрачности на спрайтах оружия, отсутствия оптимизации под геймпады и привязки эффектов расчленения к базовой механике Bethesda. В будущем автор рассчитывает адаптировать модификацию под другие версии ролевой игры, добавить современный саундтрек и реализовать поддержку шлемов виртуальной реальности.