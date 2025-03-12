Новая версия неофициального ремастера Skyrim UE 5 содержит множество новых текстур для улучшения визуальных эффектов

Крайнюю версию мода, которую можно загрузить с сервера Discord разработчика Грега Култхарда, можно увидеть в действии на видео от Digital Dreams, моддера, который предоставил новые 1000 текстур, которые неофициальный ремастер теперь включает в свою последнюю итерацию. Хотя этот неофициальный ремастер выглядит не так хорошо, как модифицированный Skyrim, все равно интересно посмотреть, как некоторые из низкополигональных элементов оригинальной игры справляются с улучшениями освещения, предлагаемыми движком.
Официальный ремастер или ремейк Skyrim пока не виден на горизонте, есть шанс, что поклонники серии The Elder Scrolls вскоре смогут вернуться в Oblivion с ремастером/ремейком, который, по слухам, находится в разработке Virtuos, разработчика Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, который ранее работал над множеством других громких названий. Неофициально раскрытый на следственном слушании FTC с Филом Спенсером еще в 2023 году, ремастер/ремейк, как говорят, включает в себя множество улучшений по сравнению с оригиналом, включая улучшения боя, скрытности и интерфейс. К сожалению, игра еще не была официально представлена, поэтому все о ней все еще витает в воздухе, за исключением того факта, что изначально ее планировалось выпустить в 2022 финансовом году.
Последняя версия The Elder Scrolls V: Skyrim — Anniversary Edition, которая теперь доступна на ПК и консолях. Она представляет некоторый дополнительный контент по сравнению со Special Edition, которая также доступна на ПК и консолях.
прикольно, но есть до чего докопаться! Во первых текстуры, дороги, крыши и стены это просто 2д наклейка! Хотелось бы чтобы они были выпуклыми.
Во вторых: мыльцо всё равно есть, на Глотке Мира это явно видно с далека.
В третьих: ЧТО С ДОЖДЁМ? Ну я понимаю игры 00х которые делались для слабых компов, но сейчас 25 год! А дождь тут всё так-же идёт только перед камерой!
Да уже кучу улучшений повыпускали, даже зеркальный блеск объектов добавили во время дождя, и купания, боле того им придан особый объем в "Community Shader"; данный мод необходим для работы "Frame Generation" от 2025 года.
Закат красивый в началк, а дальше ванилка пошла)
мм. около 60 фпс на 5090. вот что UE5 животворящий делает.
Бедные люди, не знают что есть нормальные модпаки с нормальными текстурами и не требующие для этого RTX 5090🤣
Да нафига этот мусор нужен на самом ублюдском движке за всю историю видеигр, очередные клоуны сделают неоптимизированный шлак который и на 5090 будет статтерить и лагать. Григоровичь апплодирует стоя, вот уж кто сделал самый убогий мусор на этом движке который даже модеры не могут починить.