Новая версия неофициального ремастера Skyrim UE 5 содержит множество новых текстур для улучшения визуальных эффектов

Крайнюю версию мода, которую можно загрузить с сервера Discord разработчика Грега Култхарда, можно увидеть в действии на видео от Digital Dreams, моддера, который предоставил новые 1000 текстур, которые неофициальный ремастер теперь включает в свою последнюю итерацию. Хотя этот неофициальный ремастер выглядит не так хорошо, как модифицированный Skyrim, все равно интересно посмотреть, как некоторые из низкополигональных элементов оригинальной игры справляются с улучшениями освещения, предлагаемыми движком.

Официальный ремастер или ремейк Skyrim пока не виден на горизонте, есть шанс, что поклонники серии The Elder Scrolls вскоре смогут вернуться в Oblivion с ремастером/ремейком, который, по слухам, находится в разработке Virtuos, разработчика Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, который ранее работал над множеством других громких названий. Неофициально раскрытый на следственном слушании FTC с Филом Спенсером еще в 2023 году, ремастер/ремейк, как говорят, включает в себя множество улучшений по сравнению с оригиналом, включая улучшения боя, скрытности и интерфейс. К сожалению, игра еще не была официально представлена, поэтому все о ней все еще витает в воздухе, за исключением того факта, что изначально ее планировалось выпустить в 2022 финансовом году.

Последняя версия The Elder Scrolls V: Skyrim — Anniversary Edition, которая теперь доступна на ПК и консолях. Она представляет некоторый дополнительный контент по сравнению со Special Edition, которая также доступна на ПК и консолях.