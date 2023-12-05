Новое обновление для Skyrim Special Edition вернуло одну из самых ненавистных функций

Сегодня на ПК вышло обновление The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, которое вернуло в популярную ролевую игру одну из самых ненавистных функций, когда-либо реализованных компанией Bethesda.

Обновление 1.6.1130 возвращает платные моды внедренные в игру еще в 2015 году, которые можно найти в новом меню, объединяющем предыдущие меню Mods и Creations. Эти платные моды в основном от известных моддеров, стоят слишком дорого для того, что они предлагают, и они не так хороши, как некоторые из бесплатных модов, доступных для игры. К сожалению, обновление сломало моды, связанные с SKSE, поэтому моддерам придется искать новые способы, чтобы их творения работали с новой версией игры.

Новое обновление The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition также добавляет официальную поддержку Steam Deck и исправляет несколько ошибок. Полное описание можно найти на официальном сайте Bethesda.

Как уже упоминалось, это не первая попытка Bethesda ввести платные моды для The Elder Scrolls V: Skyrim. Предыдущая попытка была связана со специальной функцией Steam Workshop, которая работала по системе "плати, сколько хочешь", позволяя пользователям платить за моды в определенном диапазоне цен. Отклик сообщества был настолько велик, что платные моды исчезли из Steam Workshop в считанные дни. Учитывая, что репутация Bethesda сейчас не блещет, новая попытка продавать моды, скорее всего, снова закончится неудачей.

Обратите внимание, что это касается только Steam-версии игры, в GOG-версии этого нет.