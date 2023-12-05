Новое обновление для Skyrim Special Edition вернуло одну из самых ненавистных функций

Сегодня на ПК вышло обновление The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, которое вернуло в популярную ролевую игру одну из самых ненавистных функций, когда-либо реализованных компанией Bethesda.
Обновление 1.6.1130 возвращает платные моды внедренные в игру еще в 2015 году, которые можно найти в новом меню, объединяющем предыдущие меню Mods и Creations. Эти платные моды в основном от известных моддеров, стоят слишком дорого для того, что они предлагают, и они не так хороши, как некоторые из бесплатных модов, доступных для игры. К сожалению, обновление сломало моды, связанные с SKSE, поэтому моддерам придется искать новые способы, чтобы их творения работали с новой версией игры.
Новое обновление The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition также добавляет официальную поддержку Steam Deck и исправляет несколько ошибок. Полное описание можно найти на официальном сайте Bethesda.
Как уже упоминалось, это не первая попытка Bethesda ввести платные моды для The Elder Scrolls V: Skyrim. Предыдущая попытка была связана со специальной функцией Steam Workshop, которая работала по системе "плати, сколько хочешь", позволяя пользователям платить за моды в определенном диапазоне цен. Отклик сообщества был настолько велик, что платные моды исчезли из Steam Workshop в считанные дни. Учитывая, что репутация Bethesda сейчас не блещет, новая попытка продавать моды, скорее всего, снова закончится неудачей.
Обратите внимание, что это касается только Steam-версии игры, в GOG-версии этого нет.
— Милорд, люди больше играют в Скайрим, чем в Старфилд! Что будем делать?
— Выпускайте обновление.
— Но мы уже выпустили обновление для Старфилда...
— Обновление для Скайрима.
... выставить себя петухами и каждый раз они берут новую планку.
смотрю покупка майками на пользу пошла, один зашквар за другим выдают.
Ждем второго пришествия.
Ну а чё продают же лохам модлисты ютуберы
со времен в доме падают вещи со стендов и тд , сколько я помню скайрим столько этот баг есть (и не только ) не лучше ли исправить эти баги ? не зачем ведь это не принесут деньги
И вот общество которые на такую новость лепит лайки... дождался тод и плакать будет видос про "в стиме продаём мы моды"
Платные нерабочие моды. Зачем нужны, если есть бесплатные нерабочие моды, на такой же коряво слепленной игре, на устаревшем движке с трудом поддерживающим функциональность 12 нижних, модов помимо основных. Хуже всего из-за ограниченности поддерживаемых модов все скрипты формы и даже квесты с диалогами лепятся в сохранение, которое походу раздувается до невероятных размеров с боле чем миллионом элементов. А это гарантированный вылет даже на 9 серии. Само собой, такое можно почистить лишь в ручную. И само собой чем больше модов, тем больше событий, а значит и сохранка заполниться возможно даже раньше, чем пройдете основной квест.
Буржуи недорезанные.
Starfield некоторые игроки ругают игру, Bethesda решила заработать проверенным способом, деньги то надо делать.
Вот чтоб еще раз что-либо официальное скачивал. Толи дело пиратка, если стабильна, то стабильна навсегда еще и даром. Чем тратить деньги на нестабил. продукт
Для таких случаев лучше ставить пиратку там ни каких обнов и все моды отлично работают,тем более что все патчи уже давно вышли и ни чего годного всё равно не прилетит.
В Стиме продаем мы моды фа ла ла ла ла ла ла ла
Skyrim Script Extender (SKSE) build 2.2.4 (game version 1.6.1130) Все моды как работали, так и работают!
https://skse.silverlock.org/
Фух! У меня GOG... Повезло.
опять настраивать 2000 модов
Не понимаю, в чём проблема, ребята. Моддеры работают над контентом для игры в свободное время бесплатно, но ведь это их труд, так почему бы им не зарабатывать на этом? Если мод нравится - купи, если нет - ищи бесплатный. Зачем заводиться из-за пары баксов? А то что сломало SKSE - это баг, его исправят. Да и не всё сразу, отладят со временем. Я вообще считаю, что разработчики игры могли бы брать с моддеров процент с продаж, чтобы поддерживать проект.
а кто сказал что деньги идут моддерам?
Давно пора было моды продавать и не слушать нытье тех, кто и так бесплатно скачает. Создание хороших модов должно оплачиваться, как и создание хороших игр.
хороший способ отсеять хорошие моды)