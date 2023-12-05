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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 27 641 оценка

Новое обновление для Skyrim Special Edition вернуло одну из самых ненавистных функций

butcher69
Новости

Сегодня на ПК вышло обновление The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, которое вернуло в популярную ролевую игру одну из самых ненавистных функций, когда-либо реализованных компанией Bethesda.

Обновление 1.6.1130 возвращает платные моды внедренные в игру еще в 2015 году, которые можно найти в новом меню, объединяющем предыдущие меню Mods и Creations. Эти платные моды в основном от известных моддеров, стоят слишком дорого для того, что они предлагают, и они не так хороши, как некоторые из бесплатных модов, доступных для игры. К сожалению, обновление сломало моды, связанные с SKSE, поэтому моддерам придется искать новые способы, чтобы их творения работали с новой версией игры.

Новое обновление The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition также добавляет официальную поддержку Steam Deck и исправляет несколько ошибок. Полное описание можно найти на официальном сайте Bethesda.

Как уже упоминалось, это не первая попытка Bethesda ввести платные моды для The Elder Scrolls V: Skyrim. Предыдущая попытка была связана со специальной функцией Steam Workshop, которая работала по системе "плати, сколько хочешь", позволяя пользователям платить за моды в определенном диапазоне цен. Отклик сообщества был настолько велик, что платные моды исчезли из Steam Workshop в считанные дни. Учитывая, что репутация Bethesda сейчас не блещет, новая попытка продавать моды, скорее всего, снова закончится неудачей.

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Обратите внимание, что это касается только Steam-версии игры, в GOG-версии этого нет.

9
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Кибербананька

— Милорд, люди больше играют в Скайрим, чем в Старфилд! Что будем делать?
— Выпускайте обновление.
— Но мы уже выпустили обновление для Старфилда...
— Обновление для Скайрима.

15
Oscilograf
это не первая попытка Bethesda

... выставить себя петухами и каждый раз они берут новую планку.

11
VaZZers
4
GraF68ru

смотрю покупка майками на пользу пошла, один зашквар за другим выдают.

2
Lored_

Ждем второго пришествия.

Спойлер
0
Extor Menoger

Ну а чё продают же лохам модлисты ютуберы

0
Ясос Убибу
0
shgasanovich

со времен в доме падают вещи со стендов и тд , сколько я помню скайрим столько этот баг есть (и не только ) не лучше ли исправить эти баги ? не зачем ведь это не принесут деньги

0
Дворф

И вот общество которые на такую новость лепит лайки... дождался тод и плакать будет видос про "в стиме продаём мы моды"

0
Беркут Слеер

Платные нерабочие моды. Зачем нужны, если есть бесплатные нерабочие моды, на такой же коряво слепленной игре, на устаревшем движке с трудом поддерживающим функциональность 12 нижних, модов помимо основных. Хуже всего из-за ограниченности поддерживаемых модов все скрипты формы и даже квесты с диалогами лепятся в сохранение, которое походу раздувается до невероятных размеров с боле чем миллионом элементов. А это гарантированный вылет даже на 9 серии. Само собой, такое можно почистить лишь в ручную. И само собой чем больше модов, тем больше событий, а значит и сохранка заполниться возможно даже раньше, чем пройдете основной квест.

0
Кей Овальд

Буржуи недорезанные.

0
Nimlis

Starfield некоторые игроки ругают игру, Bethesda решила заработать проверенным способом, деньги то надо делать.

-1
Михаил Арк-кха

Вот чтоб еще раз что-либо официальное скачивал. Толи дело пиратка, если стабильна, то стабильна навсегда еще и даром. Чем тратить деньги на нестабил. продукт

-1
saa0891
К сожалению, обновление сломало моды, связанные с SKSE, поэтому моддерам придется искать новые способы, чтобы их творения работали с новой версией игры.

Для таких случаев лучше ставить пиратку там ни каких обнов и все моды отлично работают,тем более что все патчи уже давно вышли и ни чего годного всё равно не прилетит.

-1
LowRider994

В Стиме продаем мы моды фа ла ла ла ла ла ла ла

-1
Velikiy1000

Skyrim Script Extender (SKSE) build 2.2.4 (game version 1.6.1130) Все моды как работали, так и работают!

Спойлер

https://skse.silverlock.org/

-1
Stea1ch

Фух! У меня GOG... Повезло.

-3
WAMAI1

опять настраивать 2000 модов

-4
Gridon

Не понимаю, в чём проблема, ребята. Моддеры работают над контентом для игры в свободное время бесплатно, но ведь это их труд, так почему бы им не зарабатывать на этом? Если мод нравится - купи, если нет - ищи бесплатный. Зачем заводиться из-за пары баксов? А то что сломало SKSE - это баг, его исправят. Да и не всё сразу, отладят со временем. Я вообще считаю, что разработчики игры могли бы брать с моддеров процент с продаж, чтобы поддерживать проект.

-6
Talendor3

а кто сказал что деньги идут моддерам?

1
TAPAKAH222

Давно пора было моды продавать и не слушать нытье тех, кто и так бесплатно скачает. Создание хороших модов должно оплачиваться, как и создание хороших игр.

-8
Talendor3

хороший способ отсеять хорошие моды)

0