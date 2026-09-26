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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 977 оценок

Новый мод для Skyrim добавляет динамическую деформацию ландшафта

monk70 monk70

Моддер NearMidnightNow выпустил новую модификацию для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Этот мод добавляет в игру деформацию ландшафта в реальном времени. Это сразу напомнит вам о подобных эффектах, которые мы видели в Assassin’s Creed 3 и Horizon: Forbidden West.

Если вдаваться в подробности, то мод заставляет ландшафт Skyrim реагировать на окружающий мир. Персонажи, брошенное снаряжение, стрелы, заклинания, крики и взрывы могут оставлять следы на земле.

Различные поверхности реагируют по-разному: снег, песок, грунт, трава, грязь и пепел ведут себя неодинаково. Погода также может со временем менять облик местности. Дождь образует грязь, а снег — скапливается на земле. Солнечный свет, в свою очередь, растапливает снег и подсушивает почву.

Снег не будет скапливаться под палатками, мостами, крыльцами или скальными навесами. Дороги, причалы и пороги также сохраняют свой обычный вид. Огонь растапливает снег вокруг костров, жаровен, кузнечных горнов и факелов. При беге и прыжках по снегу поднимаются снежинки, движение которых зависит от ваших действий.

Стоит также отметить, что мод поддерживает Seasons of Skyrim и даже добавляет эффекты крови на снегу, делая сражения гораздо более зрелищными.

Скачать можно здесь.

ПК 319
63
28
Комментарии:  28
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CTPAuDEP

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