Новый мод для Skyrim добавляет динамическую деформацию ландшафта

Моддер NearMidnightNow выпустил новую модификацию для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Этот мод добавляет в игру деформацию ландшафта в реальном времени. Это сразу напомнит вам о подобных эффектах, которые мы видели в Assassin’s Creed 3 и Horizon: Forbidden West.

Если вдаваться в подробности, то мод заставляет ландшафт Skyrim реагировать на окружающий мир. Персонажи, брошенное снаряжение, стрелы, заклинания, крики и взрывы могут оставлять следы на земле.

Различные поверхности реагируют по-разному: снег, песок, грунт, трава, грязь и пепел ведут себя неодинаково. Погода также может со временем менять облик местности. Дождь образует грязь, а снег — скапливается на земле. Солнечный свет, в свою очередь, растапливает снег и подсушивает почву.

Снег не будет скапливаться под палатками, мостами, крыльцами или скальными навесами. Дороги, причалы и пороги также сохраняют свой обычный вид. Огонь растапливает снег вокруг костров, жаровен, кузнечных горнов и факелов. При беге и прыжках по снегу поднимаются снежинки, движение которых зависит от ваших действий.

Стоит также отметить, что мод поддерживает Seasons of Skyrim и даже добавляет эффекты крови на снегу, делая сражения гораздо более зрелищными.

Скачать можно здесь.