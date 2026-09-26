Новый мод для Skyrim добавляет динамическую деформацию ландшафта

Моддер NearMidnightNow выпустил новую модификацию для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Этот мод добавляет в игру деформацию ландшафта в реальном времени. Это сразу напомнит вам о подобных эффектах, которые мы видели в Assassin’s Creed 3 и Horizon: Forbidden West.
Если вдаваться в подробности, то мод заставляет ландшафт Skyrim реагировать на окружающий мир. Персонажи, брошенное снаряжение, стрелы, заклинания, крики и взрывы могут оставлять следы на земле.
Различные поверхности реагируют по-разному: снег, песок, грунт, трава, грязь и пепел ведут себя неодинаково. Погода также может со временем менять облик местности. Дождь образует грязь, а снег — скапливается на земле. Солнечный свет, в свою очередь, растапливает снег и подсушивает почву.
Снег не будет скапливаться под палатками, мостами, крыльцами или скальными навесами. Дороги, причалы и пороги также сохраняют свой обычный вид. Огонь растапливает снег вокруг костров, жаровен, кузнечных горнов и факелов. При беге и прыжках по снегу поднимаются снежинки, движение которых зависит от ваших действий.
Стоит также отметить, что мод поддерживает Seasons of Skyrim и даже добавляет эффекты крови на снегу, делая сражения гораздо более зрелищными.
Скачать можно здесь.
А теперь представьте, на дворе 2080 год, уже создали термоядерные реакторы, нейро интерфейсы, квантовые компьютеры, 3D печать органов, настоящий ИИ, человечество покорило космос, а для Ск