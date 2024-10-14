Новый мод для Skyrim включает AMD FSR 3.1 AA и NVIDIA DLAA

Моддеры выпустили плагин для SKSE, который реализует AMD FSR 3.1 Native AA и NVIDIA DLAA для ENB в Skyrim Special Edition. Это позволит вам наслаждаться Skyrim с меньшим количеством алиасинга.
Этот мод работает, напрямую заменяя временное сглаживание игры. В отличие от Skyrim Upscaler, он запускается до некоторых эффектов постобработки и использует более оптимальные методы подключения, что приводит к повышению производительности.
Если мод обнаруживает графический процессор, поддерживающий DLSS, он будет использовать NVIDIA DLAA. В противном случае будет включен AMD FSR 3.1 AA. Оба они работают нативно на D3D11.
Вы можете скачать мод по этой ссылке. Обратите внимание, что он не включит генерацию кадров или другие настройки сверхвысокого разрешения.
Мистер Тод сказал что это отличный повод снова купить скайрим )
2050 год: Новый мод который добавляет в скайрим сам скайрим :)
Хз, даже с модами не могу надолго задержаться в Скайриме. Всë равно там уже всë устарело и выглядит косо и криво. Движок нужно новый, иначе это всë костыли и издевательство на трупом. Да, было время, когда я зависал в Скайриме на долгие часы, даже без модов было интересно. Но это был далëкий 2012 год, а сейчас уже всë, эпоха ушла, другое время.
Вот, кстати, да. Как бы мне ни нравилась атмосфера и сама идея игры - она старая. И все эти моды, несмотря на потраченные усилия - лишь пластика для 70-летней бабки.