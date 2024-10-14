Новый мод для Skyrim включает AMD FSR 3.1 AA и NVIDIA DLAA

Моддеры выпустили плагин для SKSE, который реализует AMD FSR 3.1 Native AA и NVIDIA DLAA для ENB в Skyrim Special Edition. Это позволит вам наслаждаться Skyrim с меньшим количеством алиасинга.

Этот мод работает, напрямую заменяя временное сглаживание игры. В отличие от Skyrim Upscaler, он запускается до некоторых эффектов постобработки и использует более оптимальные методы подключения, что приводит к повышению производительности.

Если мод обнаруживает графический процессор, поддерживающий DLSS, он будет использовать NVIDIA DLAA. В противном случае будет включен AMD FSR 3.1 AA. Оба они работают нативно на D3D11.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Обратите внимание, что он не включит генерацию кадров или другие настройки сверхвысокого разрешения.