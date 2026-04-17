Новый мод для Skyrim заменяет сражения с драконами на геополитические дебаты

Стример и разработчик программного обеспечения под ником Blurbs выпустил необычную модификацию для ролевой игры The Elder Scrolls 5: Skyrim. Проект меняет механику взаимодействия с драконами. Теперь вместо использования магии и традиционного оружия геймерам предстоит побеждать крылатых противников с помощью интеллекта и ораторского искусства.

Модификация превращает привычные битвы в политические дискуссии о проблемах Тамриэля. Главный герой и дракон встают за трибуны, чтобы высказать свою позицию по выбранной теме. Для обсуждения доступны различные вопросы. Игроки могут поспорить о том, считается ли публичный крик проявлением свободы слова, вызывают ли медикаменты рост вампиризма, а также обсудить моральные аспекты поклонения даэдра. Крылатые оппоненты имеют полноценную озвучку для участия в этих спорах.

Автор рассказал, что концепцию для проекта предложил 1 из зрителей во время трансляции на платформе Twitch. Разработчик часто принимает идеи от своей аудитории, чтобы нестандартным образом модифицировать популярную игру студии Bethesda.

Посмотреть на результаты работы и сам игровой процесс можно в видеоролике на канале создателя на платформе YouTube. Демонстрация словесных баталий с драконами начинается с отметки 6 минут и 30 секунд.