Обновление для Skyrim Anniversary Edition устраняет задержку ввода на Switch 2

Компания Bethesda Game Studios выпустила новое обновление для The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition на Nintendo Switch 2, специально предназначенное для решения проблем с задержкой ввода, о которых сообщалось при запуске игры. Студия рекомендовала игрокам загрузить последнее обновление, чтобы убедиться, что исправление применено.
Обновление выпущено после многочисленных жалоб на задержку отклика ввода на Switch 2. Хотя Bethesda ранее предлагала временную корректировку настроек, это обновление призвано должным образом решить проблему с помощью официального патча.
Примечания к патчу
- Улучшения производительности
- Устранены проблемы с задержкой ввода, затрагивающие The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition на Nintendo Switch 2.
- Улучшена общая отзывчивость ввода для обеспечения более плавного игрового процесса.
