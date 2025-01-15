Оборотней из Skyrim хотели удалить из игры, но их спас один художник, работая в тайне

The Elder Scrolls V Skyrim включает в себя множество уникальных моментов, но один из них — первое превращение игрока в оборотня. Однако их удалили бы из игры, если бы не работа одного человека. Бывший старший художник Bethesda Деннис Мехильонес рассказал в интервью YouTube-каналу «Kiwi Talkz», что он спас оборотней Skyrim, работая над ними в тайне.

Во время интервью он объяснил что изначально созданные оборотни были ужасными. Все знали, что они будут полностью удалены из Skyrim. Оборотни, которых вы знаете, имеют очень фэнтезийный стиль: это большие двуногие волки, гуманоидные, но не слишком. Мехильонес сообщил, что вместо этого «первый дизайн Bethesda был скорее научным экспериментом», поскольку оборотни на самом деле были людьми с головой собаки: у них были обычные человеческие руки и все, что ожидается от человека.

Затем он решил взять дело в свои руки: с помощью аниматора Джереми Брайанта он работал по ночам, чтобы создать привычных уже нам оборотней. В частности, он создал играбельную демоверсию своей идеи, в которой он ясно дал понять, что трансформация игрока будет мощной фантазией, в которой человек становится свирепым зверем, которого невозможно остановить.

Наконец, ему удалось получить возможность показать свое творение Тодду Говарду и, дав ему пару указаний, позволить тому самому поиграть в разработанную демо-версию. Говарду это явно понравилось, и он решил включить оборотней в игре