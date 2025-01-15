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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 33 573 оценки

Оборотней из Skyrim хотели удалить из игры, но их спас один художник, работая в тайне

monk70
Новости

The Elder Scrolls V Skyrim включает в себя множество уникальных моментов, но один из них — первое превращение игрока в оборотня. Однако их удалили бы из игры, если бы не работа одного человека. Бывший старший художник Bethesda Деннис Мехильонес рассказал в интервью YouTube-каналу «Kiwi Talkz», что он спас оборотней Skyrim, работая над ними в тайне.

Во время интервью он объяснил что изначально созданные оборотни были ужасными. Все знали, что они будут полностью удалены из Skyrim. Оборотни, которых вы знаете, имеют очень фэнтезийный стиль: это большие двуногие волки, гуманоидные, но не слишком. Мехильонес сообщил, что вместо этого «первый дизайн Bethesda был скорее научным экспериментом», поскольку оборотни на самом деле были людьми с головой собаки: у них были обычные человеческие руки и все, что ожидается от человека.

Затем он решил взять дело в свои руки: с помощью аниматора Джереми Брайанта он работал по ночам, чтобы создать привычных уже нам оборотней. В частности, он создал играбельную демоверсию своей идеи, в которой он ясно дал понять, что трансформация игрока будет мощной фантазией, в которой человек становится свирепым зверем, которого невозможно остановить.

Наконец, ему удалось получить возможность показать свое творение Тодду Говарду и, дав ему пару указаний, позволить тому самому поиграть в разработанную демо-версию. Говарду это явно понравилось, и он решил включить оборотней в игре

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Гремлин666

В одного затащил целую игруху, красавчег!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3
Большой кретин

О-о, да это же те времена, когда нанимали на работу специалистов, а не всякий безидейный инклюзивный мусор

3
Александр Гоголев

Мы чуть не лишились звуков оргии в полнолуние из Йорваскра?

1