Оригинальная Skyrim достигла 2 млрд загрузок модов, больше только у Skyrim: Special Edition с рекордом в 6,2 млрд

Оригинальная The Elder Scrolls 5: Skyrim, выпущенная в 2011 году, достигла новой вехи – колоссальных двух миллиардов загрузок модов. По данным Nexus Mods, единственная игра с большим количеством загруженных модов, это Skyrim: Special Edition), у которой еще более впечатляющие 6,2 миллиарда. В общей сложности люди загрузили моды для обоих Skyrim больше раз, чем людей, живущих на Земле.

Другие самые крупные игры Nexus Mods едва ли приближаются к тому, что сделали Skyrim. Ближе всего к ним подходит Fallout 4 — 1,7 миллиарда, Fallout: New Vegas от Obsidian собрала более 700 миллионов загрузок модов, а Cyberpunk 2077 занимает пятое место, поскольку её моды были загружены более 500 миллионов раз.