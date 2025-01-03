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The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 33 345 оценок

Оригинальная Skyrim достигла 2 млрд загрузок модов, больше только у Skyrim: Special Edition с рекордом в 6,2 млрд

monk70
Новости

Оригинальная The Elder Scrolls 5: Skyrim, выпущенная в 2011 году, достигла новой вехи – колоссальных двух миллиардов загрузок модов. По данным Nexus Mods, единственная игра с большим количеством загруженных модов, это Skyrim: Special Edition), у которой еще более впечатляющие 6,2 миллиарда. В общей сложности люди загрузили моды для обоих Skyrim больше раз, чем людей, живущих на Земле.

Другие самые крупные игры Nexus Mods едва ли приближаются к тому, что сделали Skyrim. Ближе всего к ним подходит Fallout 4 — 1,7 миллиарда, Fallout: New Vegas от Obsidian собрала более 700 миллионов загрузок модов, а Cyberpunk 2077 занимает пятое место, поскольку её моды были загружены более 500 миллионов раз.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Скайрим велик и вечен.

7
Беркут Слеер

Так и модов уже немерено, другое дело, что в купе они работать чаще всего отказываются, и народ просто удаляет старые, и качает новые -- может хоть тут повезет. А насчёт рабочих скриптовых сборок, это вообще фантастика не из этой вселенной.

0
barfly89

Ну Кибер ещё Скайрим догонит.

0
azrael1325

542 миллиона и пятое место. Не, без шансов.

0
barfly89 azrael1325

Фол на изи обгоняет. Потом уже становится рядом со Скайримом. Всё

0
AddictedAchilles

Потому как игра классная, а с модами последующие прохождения ещё интересней, это как вечный первый сталкер.

0
пынеход

просто скайрим без модов просто кринж

0
MunchkiN 616

была прикольно сделать типа скурим из модов толька на другом движке

-3
DauntingQamra

Мы заслужили эти новости, со дна нижнего интернета

-3
Lvinomord

Скай,4 Фолл и другие игры какие я проходил, я всегда играл и играю без модов. Только ваниль.) Исключение составляют неофициальные патчи ну и может быть один/два действительно нужных мода - в том же Скайриме стоял только SkyUI.Когда буду переигрывать хочу найти мод на Арену, чтобы можно было делать крупные ставки на бои.И то, только чтобы накопленное золото скидывать.

-4
BewitchingBaron

ваниль там уныла, один автолевеллинг сколько всего портит

-2
Hartelose

Ничего странно нет, ибо без модов что Скайрим и Фолыч, они неиграбельны.

-7
Darko Lay

И без модов скайрим офигенен. А движок скайрима позволяет еще сделать кучу модов и улучшить игру. Это только в плюс игре.

3
Ольга Бузова

Как и многие люди говорят что без глутамата натрия ,еда не сьедобна - подсели на этот глутамат как наркоманы ,вот и не могут без него ,язык у них совсем онемел от этих усилителей вкуса

-2