Оригинальная Skyrim достигла 2 млрд загрузок модов, больше только у Skyrim: Special Edition с рекордом в 6,2 млрд

Оригинальная The Elder Scrolls 5: Skyrim, выпущенная в 2011 году, достигла новой вехи – колоссальных двух миллиардов загрузок модов. По данным Nexus Mods, единственная игра с большим количеством загруженных модов, это Skyrim: Special Edition), у которой еще более впечатляющие 6,2 миллиарда. В общей сложности люди загрузили моды для обоих Skyrim больше раз, чем людей, живущих на Земле.
Другие самые крупные игры Nexus Mods едва ли приближаются к тому, что сделали Skyrim. Ближе всего к ним подходит Fallout 4 — 1,7 миллиарда, Fallout: New Vegas от Obsidian собрала более 700 миллионов загрузок модов, а Cyberpunk 2077 занимает пятое место, поскольку её моды были загружены более 500 миллионов раз.
Скайрим велик и вечен.
Так и модов уже немерено, другое дело, что в купе они работать чаще всего отказываются, и народ просто удаляет старые, и качает новые -- может хоть тут повезет. А насчёт рабочих скриптовых сборок, это вообще фантастика не из этой вселенной.
Ну Кибер ещё Скайрим догонит.
542 миллиона и пятое место. Не, без шансов.
Фол на изи обгоняет. Потом уже становится рядом со Скайримом. Всё
Потому как игра классная, а с модами последующие прохождения ещё интересней, это как вечный первый сталкер.
просто скайрим без модов просто кринж
была прикольно сделать типа скурим из модов толька на другом движке
Мы заслужили эти новости, со дна нижнего интернета
Скай,4 Фолл и другие игры какие я проходил, я всегда играл и играю без модов. Только ваниль.) Исключение составляют неофициальные патчи ну и может быть один/два действительно нужных мода - в том же Скайриме стоял только SkyUI.Когда буду переигрывать хочу найти мод на Арену, чтобы можно было делать крупные ставки на бои.И то, только чтобы накопленное золото скидывать.
ваниль там уныла, один автолевеллинг сколько всего портит
Ничего странно нет, ибо без модов что Скайрим и Фолыч, они неиграбельны.
И без модов скайрим офигенен. А движок скайрима позволяет еще сделать кучу модов и улучшить игру. Это только в плюс игре.
Как и многие люди говорят что без глутамата натрия ,еда не сьедобна - подсели на этот глутамат как наркоманы ,вот и не могут без него ,язык у них совсем онемел от этих усилителей вкуса