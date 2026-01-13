"Отец Древних Свитков" оставил секрет: найдены потерянные записи D&D-кампании, сформировавшей лор Skyrim и всей серии

Каждый уважающий себя фанат The Elder Scroll знает: Тамриэль не был построен за один день, и уж точно не без помощи кубиков d20 и вечеров за настольными играми. Однако долгие годы подробности о том, как именно домашние партии разработчиков влияли на фэнтези вселенную, оставались на уровне мифов и баек. Теперь же археологи от мира гейминга раскопали настоящий клад: в сети опубликовали оригинальные заметки легендарного создателя The Elder Scrolls, которые проливают свет на рождение знакомого нам мира.

Проекты по сохранению истории серии — Unofficial Elder Scrolls Pages (UESP) и The Imperial Library — объединили усилия и опубликовали архивы Джулиана Лефэя. Ветеран Bethesda, которого часто называют «Отцом The Elder Scrolls», к сожалению, ушел из жизни в июле 2025 года, но его наследие продолжает удивлять. Найденные документы описывают две кампании в D&D, которые Лефэй проводил для коллег во времена разработки TES II: Daggerfall.

Особый интерес представляет ранее неизвестная кампания, записи по которой занимают более 8000 слов.

Истоки магии: Одним из игровых персонажей в этой партии был Ванус Галерион — фигура, известная любому игроку в Skyrim и TES Online как основатель Гильдии Магов. Теперь мы знаем, откуда именно пришел этот герой.

География и религия: Заметки подробно описывают Саммерсет, родину высших эльфов, а также пантеоны богов, что легло в основу космологии вселенной.

Картография: Хотя миф о том, что D&D-кампании предшествовали самой первой части (Arena), был развенчан, документы подтверждают другое: именно нарисованные Лефэем от руки карты регионов окончательно сформировали облик Тамриэля, по которому мы путешествуем сегодня.

Вторая найденная кампания («Dwynnen») была известна чуть больше: её сюжет в итоге был адаптирован в серию внутриигровых книг «Падение Узурпатора», которые можно найти и прочитать в библиотеках Skyrim.

Публикация этих архивов — огромное событие для «лор-мастеров». В тысячах слов рукописного текста наверняка скрыты и другие секреты, которые, возможно, аукнутся нам даже в грядущей The Elder Scrolls 6.