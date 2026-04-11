The Elder Scrolls 5: Skyrim 11.11.2011
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Виртуальная реальность
9.4 37 624 оценки

Пит Хайнс назвал Skyrim моментом, когда Bethesda "поняла, что добилась успеха"

IKarasik IKarasik

Бывший руководитель издательского направления Bethesda Пит Хайнс рассказал, какое значение для студии имел релиз The Elder Scrolls V: Skyrim. По его словам, именно эта игра стала настоящим переломным моментом в истории компании и вывела её на новый уровень популярности.

Ветеран индустрии отметил, что до Skyrim студия уже добилась заметных успехов. Например, The Elder Scrolls III: Morrowind помогла Bethesda пережить непростой период и фактически дала компании время стабилизировать своё положение. Позже The Elder Scrolls IV: Oblivion закрепила за разработчиками статус одного из главных создателей RPG, особенно благодаря впечатляющей графике и раннему выходу на консоли Xbox 360.

Однако настоящий прорыв, по словам Хайнса, произошёл именно с Skyrim. Игра вышла далеко за пределы привычной аудитории жанра и привлекла огромное количество людей, которые раньше практически не интересовались ролевыми играми.

Хайнс отметил, что Skyrim стала проектом, который почувствовали практически все игроки. В отличие от предыдущих релизов Bethesda, которые могли нравиться лишь части аудитории, Skyrim оказалась игрой, о которой знали даже люди, далёкие от индустрии.

По его словам, после такого успеха студию начали воспринимать иначе и конкуренты стали относиться к Bethesda намного серьёзнее — особенно когда речь заходила о борьбе за звание игры года.

В результате Skyrim не только укрепила позиции Bethesda на рынке, но и значительно расширила аудиторию всего RPG-жанра, привлекая к нему игроков, которые раньше никогда не пробовали подобные проекты.

6
11
Комментарии:  11
North235

Согласен. К Бетесде можно относиться по разному, но спорить с тем, что Скайрим - великая игра, бессмысленно.

9
Talendor3

как же они пытаются показать чтобы не ждали тес6

3
FairUlu

Уровень момента "Скайрим".

1
AndralStormborn

Ммм, Скайрим)

1
KaiNNightroad

"Добилась успеха" и решили "его должно быть много". И стали клепать ремастеры.

