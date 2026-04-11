Пит Хайнс назвал Skyrim моментом, когда Bethesda "поняла, что добилась успеха"

Бывший руководитель издательского направления Bethesda Пит Хайнс рассказал, какое значение для студии имел релиз The Elder Scrolls V: Skyrim. По его словам, именно эта игра стала настоящим переломным моментом в истории компании и вывела её на новый уровень популярности.

Ветеран индустрии отметил, что до Skyrim студия уже добилась заметных успехов. Например, The Elder Scrolls III: Morrowind помогла Bethesda пережить непростой период и фактически дала компании время стабилизировать своё положение. Позже The Elder Scrolls IV: Oblivion закрепила за разработчиками статус одного из главных создателей RPG, особенно благодаря впечатляющей графике и раннему выходу на консоли Xbox 360.

Однако настоящий прорыв, по словам Хайнса, произошёл именно с Skyrim. Игра вышла далеко за пределы привычной аудитории жанра и привлекла огромное количество людей, которые раньше практически не интересовались ролевыми играми.

Хайнс отметил, что Skyrim стала проектом, который почувствовали практически все игроки. В отличие от предыдущих релизов Bethesda, которые могли нравиться лишь части аудитории, Skyrim оказалась игрой, о которой знали даже люди, далёкие от индустрии.

По его словам, после такого успеха студию начали воспринимать иначе и конкуренты стали относиться к Bethesda намного серьёзнее — особенно когда речь заходила о борьбе за звание игры года.

В результате Skyrim не только укрепила позиции Bethesda на рынке, но и значительно расширила аудиторию всего RPG-жанра, привлекая к нему игроков, которые раньше никогда не пробовали подобные проекты.